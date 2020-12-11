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Dünya Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu! Pakistan sallandı
Dünya

Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu! Pakistan sallandı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:54:00 - 2020-12-11 15:56:55

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'ı adeta salladı.

Pakistan'ın Lahore şehrinde kalabalık bir şekilde karşılanan Engin Altan Düzyatan, burada bir basın toplantısı düzenledi.

Pakistan'daki devlet televizyonları Düzyatan'ın basın toplantısını canlı yayınlarken, ünlü oyuncu hayranlarına 'Teşekkürler Lahore' diyerek sevgi gösterine yanıt verdi.

Engin Altan Düzyatan'ın Pakistan'ın ziyareti sırasında sosyal medyada 'Ertuğrul Gazi' etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

Engin Altan Düzyatan'ın Lahore'da bir aslanla poz vermesi büyük ilgi gördü.

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Yorumlar

LAZOĞLİ

hayvan hakları nerede bu vicdansızlığa kim dur diyecek........ insan haklarımı????? İNSAN NEKİ
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