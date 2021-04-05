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Medya Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ Manga'nın solisti Ferman Akgül’e açıkladı! ‘Hollywood’dan teklif geldi’
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ Manga'nın solisti Ferman Akgül’e açıkladı! ‘Hollywood’dan teklif geldi’

Sanatçı Ferman Akgül’ün konuğu olan Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:31:00 - 2021-04-05 16:34:10

Üsküdar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programda Manga grubunun solisti Ferman Akgül’ün konuğu olan Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ferman Akgül’ün sorularını yanıtlayan Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul’un doğuş sürecinden bahsetti.

Dizi için çok titiz çalışmalar yaptığını belirten Mehmet Bozdağ, atlar için özel seyisler kurulduğunu aksiyon sahneleri için Kazakistan’dan özel ekiplerin geldiğini belirtti.

Akgül’ün yurtdışından teklif geliyor mu? Sorusuna Bozdağ, ‘Hollywood’dan teklif geldi. En son ABD’den geldiler, baktılar. Dünyanın her yerinden ziyaret için kurduğumuz prodüksiyonu turizme açacağız’ dedi.

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