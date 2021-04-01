Dillirga şarkı sözleri Bir Zaman Kıbrıs dizisinde geçen Dilirga Türküsü

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizi Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 150 kişinin rol aldığı açıklanan dizinin oyuncu kadrosu birbirinden usta tiyatroculardan oluşuyor. Dizinin ilk bölümü olması nedeniyle de izleyiciler dizide geçen ayrıntıları merak ediyor. Dilirga şarkısı da bu anlamda merak edilenlerden biri oldu. İşte Dilirga'nın sözleri...

Dillirga Şarkı Sözleri

Dillirga`dan gece geçtim

Suyundan içtim

Badem gözlü bir yar gördüm

Kendimden geçtim

Lara lay la la li la li la lay

Lara lay la la li la li la lay

Lara lay la la li la li la

Lay la la li la li la

Lay la la li la li la lay

Dillirga`nın tepeleri

Denize bakar

Köy kızları saçlarına

çiçekler takar

Lara lay la la li la li la lay

Lara lay la la li la li la lay

Lara lay la la li la li la

Lay la la li la li la

Lay la la li la li la lay

çilek üzüm diyarısın

Nazlı bir yarsın

Mavi dalgalar boyunca

Sen uzanırsın

Lara lay la la li la li la lay

Lara lay la la li la li la lay

Lara lay la la li la li la

Lay la la li la li la

Lay la la li la li la lay