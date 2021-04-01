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Yaşam Dillirga şarkı sözleri Bir Zaman Kıbrıs dizisinde geçen Dilirga Türküsü
Yaşam

Dillirga şarkı sözleri Bir Zaman Kıbrıs dizisinde geçen Dilirga Türküsü

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümü ile dikkat çekiyor. Kıbrıs Türkleri’nin yaşadıklarını anlatacak dizinin ilk bölümünde Dilirga Türküsü dikkat çekti. Bir Zaman Kıbrıs dizisinde Dillirga şarkı sözleri merak kazandı. İşte Bir Zaman Kıbrıs dizisinde geçen Dilirga Türküsünün sözleri

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:37:00 -
Dillirga şarkı sözleri Bir Zaman Kıbrıs dizisinde geçen Dilirga Türküsü

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizi Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 150 kişinin rol aldığı açıklanan dizinin oyuncu kadrosu birbirinden usta tiyatroculardan oluşuyor. Dizinin ilk bölümü olması nedeniyle de izleyiciler dizide geçen ayrıntıları merak ediyor. Dilirga şarkısı da bu anlamda merak edilenlerden biri oldu. İşte Dilirga'nın sözleri...

Dillirga Şarkı Sözleri

Dillirga`dan gece geçtim
Suyundan içtim
Badem gözlü bir yar gördüm
Kendimden geçtim

Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la

Lay la la li la li la lay

Dillirga`nın tepeleri
Denize bakar
Köy kızları saçlarına
çiçekler takar

Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la
Lay la la li la li la lay

çilek üzüm diyarısın
Nazlı bir yarsın
Mavi dalgalar boyunca
Sen uzanırsın

Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la
Lay la la li la li la lay

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