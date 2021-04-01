Dillirga şarkı sözleri Bir Zaman Kıbrıs dizisinde geçen Dilirga Türküsü
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümü ile dikkat çekiyor. Kıbrıs Türkleri’nin yaşadıklarını anlatacak dizinin ilk bölümünde Dilirga Türküsü dikkat çekti. Bir Zaman Kıbrıs dizisinde Dillirga şarkı sözleri merak kazandı. İşte Bir Zaman Kıbrıs dizisinde geçen Dilirga Türküsünün sözleri
Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizi Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 150 kişinin rol aldığı açıklanan dizinin oyuncu kadrosu birbirinden usta tiyatroculardan oluşuyor. Dizinin ilk bölümü olması nedeniyle de izleyiciler dizide geçen ayrıntıları merak ediyor. Dilirga şarkısı da bu anlamda merak edilenlerden biri oldu. İşte Dilirga'nın sözleri...
Dillirga Şarkı Sözleri
Dillirga`dan gece geçtim
Suyundan içtim
Badem gözlü bir yar gördüm
Kendimden geçtim
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la
Lay la la li la li la lay
Dillirga`nın tepeleri
Denize bakar
Köy kızları saçlarına
çiçekler takar
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la
Lay la la li la li la lay
çilek üzüm diyarısın
Nazlı bir yarsın
Mavi dalgalar boyunca
Sen uzanırsın
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la
Lay la la li la li la lay