DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI GENEL GAZETE İLAN LİSTESİ
|
Sıra
|
Vergi No
|
TC Kimlik No
|
Soyad Ad/Unvan
|
Adres
|
Vergi Dönemi
|
Ana Vergi Kodu
|
Vergi Kodu
|
Ana Takip Dosya No
|
Takip Dosya No
|
Toplam Borç
|
1634
|
6241263578
|
|
ELKHAN MUSTAFAYEV
|
KIZILAY MAH SÜMER 1 CAD Kapı No:9 Daire No:9 Tel:5526467515 ÇANKAYA ANKARA
|
2,01911E+11
|
15
|
3080
|
2025042266CuY0000002
|
2025042214Cuh0000002
|
2.596.370,31
Yukarıda Adı Soyadı yazılı Dairemiz vergi mükelleflerinin isimlerinin hizalarında belirtilen vergi ve cezalara ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle;
1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dikimevi Vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde,
2- Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,
3- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat etmiş ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda sözü geçen ödeme emirleri kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı,
213 Sayılı V.U.K'nun 103. ve 106. müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02341700