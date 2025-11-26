  • İSTANBUL
DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI GENEL GAZETE İLAN LİSTESİ

Sıra
No

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam Borç

1634

6241263578

 

ELKHAN MUSTAFAYEV

KIZILAY MAH SÜMER 1 CAD Kapı No:9 Daire No:9 Tel:5526467515 ÇANKAYA ANKARA

2,01911E+11

15

3080

2025042266CuY0000002

2025042214Cuh0000002

2.596.370,31

Yukarıda Adı Soyadı yazılı Dairemiz vergi mükelleflerinin isimlerinin hizalarında belirtilen vergi ve cezalara ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle;

1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dikimevi Vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde,

2- Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,

3- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat  etmiş ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda sözü geçen ödeme emirleri kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı,

213 Sayılı V.U.K'nun 103. ve 106. müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

