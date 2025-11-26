DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI GENEL GAZETE İLAN LİSTESİ

Sıra

No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç 1634 6241263578 ELKHAN MUSTAFAYEV KIZILAY MAH SÜMER 1 CAD Kapı No:9 Daire No:9 Tel:5526467515 ÇANKAYA ANKARA 2,01911E+11 15 3080 2025042266CuY0000002 2025042214Cuh0000002 2.596.370,31

Yukarıda Adı Soyadı yazılı Dairemiz vergi mükelleflerinin isimlerinin hizalarında belirtilen vergi ve cezalara ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle;

1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dikimevi Vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde,

2- Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,

3- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat etmiş ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda sözü geçen ödeme emirleri kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı,

213 Sayılı V.U.K'nun 103. ve 106. müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02341700