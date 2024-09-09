DİKİLİ BELEDİYESİ

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN BEDEL HİSSE NİSPETİ GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDEL İHALE TÜRÜ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ NİTELİK 1 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 112 1 360,24 ₺1.821.000,00 TAM ₺54.630,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 09:00 ARSA 2 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 112 2 519,91 ₺2.307.000,00 TAM ₺69.210,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 09:10 ARSA 3 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 112 3 455,37 ₺2.157.000,00 TAM ₺64.710,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 09:20 ARSA 4 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 112 4 422,34 ₺2.030.000,00 TAM ₺60.900,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 09:30 ARSA 5 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 112 5 399,89 ₺2.000.000,00 TAM ₺60.000,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 09:40 ARSA 6 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 150 8 500,16 ₺1.751.000,00 TAM ₺52.530,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 09:50 ARSA 7 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 151 1 497,61 ₺1.742.000,00 TAM ₺52.260,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 10:00 ARSA 8 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 151 2 510,29 ₺1.786.000,00 TAM ₺53.580,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 10:10 ARSA 9 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 151 7 479,33 ₺1.677.000,00 TAM ₺50.310,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 10:20 ARSA 10 İZMİR DİKİLİ KATIRALANI 151 8 515,35 ₺1.803.000,00 TAM ₺54.090,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 10:30 ARSA 11 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 143 1 2.986,00 ₺3.090.000,00 TAM ₺92.700,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 10:40 ARSA 12 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 151 10 663,40 ₺1.296.000,00 TAM ₺38.880,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 10:50 ARSA 13 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 151 11 700,00 ₺1.368.000,00 TAM ₺41.040,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 11:00 ARSA 14 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 151 12 846,58 ₺1.654.000,00 TAM ₺49.620,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 11:10 ARSA 15 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 151 13 881,12 ₺1.721.000,00 TAM ₺51.630,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 11:20 ARSA 16 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 151 14 925,45 ₺1.808.000,00 TAM ₺54.240,00 3.000,00-TL AÇIK 19.09.2024 11:30 ARSA

1-) Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet Mh. 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda

Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A- Gerçek Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)

d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)

e-) Vekaleten katılıyor ise onaylı vekaletname (Noterden)

f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi

h-) İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B- Tüzel Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) İmza Sirküsü (Noterden)

d-) Kanuni tebligat adresi / Elektronik tebligat adresi

e-) Vekaleten katılıyor ise onaylı vekaletname (Noterden)

f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi

h-) İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

4- İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

5- Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır.

6- Şartname 3.000TL karşılığında İhale tarihinden 1 gün önceki günün mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

7- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

8- İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

9- İhale için talipli gelmediği taktirde 26.09.2024 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

10- İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

12- Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr

Basın No: ILN02084630