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Resmi İlanlar

DİKİLİ BELEDİYESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-08 00:00:00 -

DİKİLİ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
  NİTELİK
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ  
1 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 19 360,02 5.000.000,00-TL TAM 150.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 14:50 ARSA
2 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 20 350,05 4.600.000,00-TL TAM 138.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:00 ARSA
3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 21 350,07 4.600.000,00-TL TAM 138.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:10 ARSA
4 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 22 350,01 4.600.000,00-TL TAM 138.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:20 ARSA
5 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 23 350,02 4.600.000,00-TL TAM 138.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:30 ARSA
6 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 24 358,02 5.000.000,00-TL TAM 150.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:40 ARSA
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet Mh. 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda 
Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.  
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
A-Gerçek Kişilerden;                         
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)                     
  d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)                  
  e-) Vekaleten katılıyor ise onaylı vekaletname (Noterden)                
  f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi                
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
B-Tüzel Kişilerden;                        
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) İmza Sirküsü (Noterden)                      
  d-) Kanuni tebligat adresi / Elektronik tebligat adresi                
  e-) Vekaleten katılıyor ise onaylı vekaletname (Noterden)                
  f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi                
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
  ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan       
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)        
4-İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.        
5-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06  Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.     
6-Şartname 3.000TL karşılığında İhale tarihinden 1 gün önceki günün mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.    
7-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte     
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.    
8-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.    
9- İhale için talipli gelmediği taktirde 30.05.2024 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.          
10-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,      
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                  
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez    
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                       
13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                 DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI   

#ilangovtr

Basın No: ILN02026333