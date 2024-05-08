DİKİLİ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

NİTELİK

BEDEL NİSPETİ TEMİNAT BEDEL TÜRÜ

1 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 19 360,02 5.000.000,00-TL TAM 150.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 14:50 ARSA

2 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 20 350,05 4.600.000,00-TL TAM 138.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:00 ARSA

3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 21 350,07 4.600.000,00-TL TAM 138.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:10 ARSA

4 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 22 350,01 4.600.000,00-TL TAM 138.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:20 ARSA

5 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 23 350,02 4.600.000,00-TL TAM 138.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:30 ARSA

6 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2008 24 358,02 5.000.000,00-TL TAM 150.000,00-TL 3.000,00-TL AÇIK 23.05.2024 15:40 ARSA

1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet Mh. 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda

Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Gerçek Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)

d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)

e-) Vekaleten katılıyor ise onaylı vekaletname (Noterden)

f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi

h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B-Tüzel Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) İmza Sirküsü (Noterden)

d-) Kanuni tebligat adresi / Elektronik tebligat adresi

e-) Vekaleten katılıyor ise onaylı vekaletname (Noterden)

f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi

h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan

ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

4-İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

5-Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır.

6-Şartname 3.000TL karşılığında İhale tarihinden 1 gün önceki günün mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

7-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte

belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

8-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

9- İhale için talipli gelmediği taktirde 30.05.2024 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

10-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,

resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez

ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.