DİKİLİ BELEDİYESİ
2024-05-08 00:00:00 -
DİKİLİ BELEDİYESİ
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TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
|S.NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|M2
|MUHAMMEN
|HİSSE
|GEÇİCİ
|ŞARTNAME
|İHALE
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|NİTELİK
|BEDEL
|NİSPETİ
|TEMİNAT
|BEDEL
|TÜRÜ
|1
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|2008
|19
|360,02
|5.000.000,00-TL
|TAM
|150.000,00-TL
|3.000,00-TL
|AÇIK
|23.05.2024
|14:50
|ARSA
|2
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|2008
|20
|350,05
|4.600.000,00-TL
|TAM
|138.000,00-TL
|3.000,00-TL
|AÇIK
|23.05.2024
|15:00
|ARSA
|3
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|2008
|21
|350,07
|4.600.000,00-TL
|TAM
|138.000,00-TL
|3.000,00-TL
|AÇIK
|23.05.2024
|15:10
|ARSA
|4
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|2008
|22
|350,01
|4.600.000,00-TL
|TAM
|138.000,00-TL
|3.000,00-TL
|AÇIK
|23.05.2024
|15:20
|ARSA
|5
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|2008
|23
|350,02
|4.600.000,00-TL
|TAM
|138.000,00-TL
|3.000,00-TL
|AÇIK
|23.05.2024
|15:30
|ARSA
|6
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|2008
|24
|358,02
|5.000.000,00-TL
|TAM
|150.000,00-TL
|3.000,00-TL
|AÇIK
|23.05.2024
|15:40
|ARSA
|1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
|45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet Mh. 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda
|Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
|2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
|3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
|A-Gerçek Kişilerden;
|a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
|c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)
|d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)
|e-) Vekaleten katılıyor ise onaylı vekaletname (Noterden)
|f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi
|g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi
|h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
|B-Tüzel Kişilerden;
|a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
|c-) İmza Sirküsü (Noterden)
|d-) Kanuni tebligat adresi / Elektronik tebligat adresi
|e-) Vekaleten katılıyor ise onaylı vekaletname (Noterden)
|f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi
|g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi
|h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
|ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan
|ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
|4-İhalesi gerçekleştirilecek taşınmazların imar Durumları , şerh ve takyidatları taşınmaz ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
|5-Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır.
|6-Şartname 3.000TL karşılığında İhale tarihinden 1 gün önceki günün mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
|7-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte
|belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
|8-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
|9- İhale için talipli gelmediği taktirde 30.05.2024 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
|10-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
|11- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,
|resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
|12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez
|ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
|13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan Olunur.
|DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
#ilangovtr
Basın No: ILN02026333