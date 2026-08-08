DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİKİLİ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

1- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti belediyemize ait 9 adet, aşağıda niteliği, ada, parsel numarası toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satış ihalesi işidir.

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ALAN (m²) MUHAMMEN HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ NİTELİK

BEDEL NİSPETİ TEMİNAT BEDELİ TÜRÜ

1 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 1 410 m² ₺ 5.000.000,00 TAM ₺ 150.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 10:00 ARSA

2 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 2 410 m² ₺ 5.000.000,00 TAM ₺ 150.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 10:10 ARSA

3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 3 405 m² ₺ 4.950.000,00 TAM ₺ 148.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 10:20 ARSA

4 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 107 2 228,40 m² ₺ 4.400.000,00 TAM ₺ 132.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 10:30 ARSA

5 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 488 9 350.00 m² ₺ 9.000.000,00 TAM ₺ 270.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 10:40 ARSA

6 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 101 1 438,78 m² ₺ 3.650.000,00 TAM ₺ 109.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 10:50 ARSA

7 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 104 4 442,73 m² ₺ 3.650.000,00 TAM ₺ 109.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 11:00 ARSA

8 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 107 2 429,40 m² ₺ 4.000.000,00 TAM ₺ 120.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 11:10 ARSA

9 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 112 2 519,91 m² ₺ 3.970.000,00 TAM ₺ 119.100,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 21.08.2026 11:20 ARSA

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale listesinde yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Kanun’un 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhale şartnamesi 5.000,00 TL karşılığında, ihale tarihinden bir önceki iş günü mesai bitimine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4-GEÇİCİ TEMİNAT:

Geçici teminat bedelleri, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 IBAN numaralı Dikili Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü "İhale Teminat Hesabı"na yatırılacaktır. Geçici teminat bedelleri ilgili mevzuat çerçevesinde İdarece belirlenmiş olup tabloda gösterilen tutarlardır.

5-İHALENİN TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ve 35/c maddeleri uyarınca ihale; 21.08.2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi, 304 Sokak, No:6 adresinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda, Encümen huzurunda ve şartname gereğince yapılacaktır.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

A-Gerçek Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)

d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)

e-) Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan, ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname

f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi

h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair EKAP üzerinden alınmış yazılı belge/beyan.

B-Tüzel Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) İmza Sirküsü (Noterden)

d-) Kanuni tebligat adresi / Elektronik tebligat adresi

e-) Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan, ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname

f-) Dikili Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-) Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu yoktur belgesi

h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Oda Sicil Kayıt / Tescil Belgesi)

i-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair EKAP üzerinden alınmış yazılı belge/beyan.

7-Taşınmazların imar durumu, şerh ve takyidat bilgileri ihale şartnamesinde yer almaktadır.

8-İhaleye katılmak için 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’teki niteliklere haiz olmak şarttır.

9-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

10- İhale için istekli gelmediği takdirde, ikinci ihale 28.08.2026 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartlar ile yapılacaktır.

11- İstekliler şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

12- İhale ile ilgili olarak doğacak her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler (satışa ilişkin tüm masraflar dahil) istekliye aittir.

13- Taşınmazın fuzulî işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzulî şâgili bu taşınmazdan tahliye etme konusunda hiçbir sorumluluk yüklenemez ve alıcı, bu durumu Belediyeden talep edemez.

14-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.