DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2022/446

Davacı Şenol Cantez tarafından mahkememizde Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda 20/03/2025 tarihli karar ile davacının sübut bulmayan davasının reddine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, bu kararı davacı Şenol Cantez vekili istinaf etmiştir.

Kararda mirasçı olarak görünen Hulusi ve Hatice Vicdan kızı, 02/03/1946 doğumlu, 51343226848 T.C. kimlik numaralı HİCRAN ÖZÇAKARLAR'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi bulunamadığından işbu karar ve davacı Şenol Cantez'in istinaf dilekçesi teblig yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02373863