DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI İHALENİN KONUSU: Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek Didim Belediyesi adına tescil edilecek taşınmazlardan olup yapılacak ihale sonucunda satış ve tescil işlemi birlikte yapılacaktır. Sıra No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Toplam yüzölçümü (m2) Belediye Hissesi (m2) Cinsi Fiili durumu İmar durumu Tahmini satış bedeli (TL) Geçici teminat bedeli (TL) İhale tarihi İhale saati 1 Aydın Didim Hisar 2177 C 268,82 268,82 İhdasen tescil edilecek olan arsa Boş A-4 Konut Taks0.40 Kaks:1,60 4.735.000,00 142.050,00 9.08.2023 14:30 2 Aydın Didim Yeni 4459 A 412,61 412,61 İhdasen tescil edilecek olan arsa Boş A-4 Konut Taks0.40 Kaks:1,60 6.265.000,00 187.950,00 9.08.2023 14:40 3 Aydın Didim Çamlık 1237 C 334,09 334,09 İhdasen tescil edilecek olan arsa Boş A-2 Konut Taks0.20 Kaks:0,40 6.250.000,00 187.500,00 9.08.2023 14:50 4 Aydın Didim Mersindere 2528 A 374,66 374,66 İhdasen tescil edilecek olan arsa Boş A-2 Konut Taks0.20 Kaks:0,40 3.480.000,00 104.400,00 9.08.2023 15:00

İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.



İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Didim Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00-TL bedel karşılığında alınabilir.



GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzunun (Belediyemiz veznelerine Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması), veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Belediyemiz Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin (Alındı Belgesi) ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)



İHALENİN SAATİ, YERİ: İhale Yukarda belirtilen tarih ve saatlerde olmak üzere Didim Belediyesinin Ana Hizmet Binasının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı no:269 Didim Aydın adresinde Encümen Toplantısının yapılacağı salonda Encümen huzurunda yapılacaktır. İlk ihaleden sonraki ihaleler Önceki İhalenin uzun sürmesi durumunda bu ihalenin tamamlanmasına müteakip yapılacaktır.



İSTENİLEN EVRAKLAR VE TESLİM SÜRESİ:

T ebligat için adres beyanı ile ihaleye iştirak etmek için verilmiş dilekçe; (b) Nüfus Kayıt Örneği, (c) Yerleşim yeri belgesi (d) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge, (e) Özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi (f) Geçici Teminat ve Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont ve istekli tarafından imzalanmış şartnameyi;

İhale günü Saat 13:30’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bir dilekçeyle birlikte Kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmaları esastır. İsteklilerin kapalı zarf içerisinde belediyemize vermiş oldukları ve Belediye Encümeni huzurunda açılacak olan ihale dosyasındaki eksikliklerden dolayı Belediyemiz veya İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

DİĞER HUSUSLAR: İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.



Tel : 0 256 811 26 60 /2243 Belge geçer : 0 256 811 21 11

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Basın No: ILN01866617