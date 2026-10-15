Dicle Elektrik’ten Şanlıurfa GAP Havalimanı Yoluna Aydınlatma Yatırımı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, enerji altyapısını güçlendiren çalışmalarının yanı sıra kent yaşamına değer katan aydınlatma projelerine de devam ediyor. Şanlıurfa’da bu kapsamda gerçekleştirilen son yatırımla, kentin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan ve GAP Havalimanı’na erişimi sağlayan yolun aydınlatma şebekesi tamamlanarak hizmete alındı.

18 kilometrelik güzergaha 472 yeni aydınlatma direği

65 milyon TL’yi aşan yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında, Hilvan karayolu üzerinde bulunan GAP Havalimanı’na ulaşımın sağlandığı 18 kilometrelik yolun tamamı modern aydınlatma altyapısıyla donatıldı. Dicle Elektrik ekipleri tarafından güzergah boyunca toplam 472 yeni aydınlatma direği dikilirken, sistemin kesintisiz ve güvenli biçimde çalışmasını desteklemek amacıyla farklı noktalara her biri 50 kVA gücünde 8 trafo da yerleştirildi. Projenin enerji altyapısı kapsamında ayrıca 35 enerji nakil hattı direği dikilerek yeni şebeke devreye alındı.

Havalimanı yolunda aydınlatma konforu artırıldı

Aydınlatma sisteminin hizmete alınmasıyla birlikte Şanlıurfa kent merkezi ile GAP Havalimanı arasındaki güzergahta özellikle gece saatlerinde görüş imkanı önemli ölçüde artırıldı. Yol boyunca devreye alınan yeni nesil aydınlatma armatürleri sayesinde sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturulurken, kentin önemli ulaşım akslarından biri olan havalimanı yolu da modern bir görünüme kavuştu.

Enerji yatırımları günlük yaşamın ihtiyaçlarıyla buluşuyor

Enerji dağıtım altyapısını vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen hizmetlerle de güçlendiren Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Şirket, kentlerin gelişimine katkı sağlayan ve yaşam kalitesini artıran projelerle hizmet verdiği bölgelerde abone memnuniyetini daha da yükseltmeyi hedefliyor.