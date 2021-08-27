DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021? 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2021 DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2021’de ÖSYM tarafından açıklandı. DGS 2021 sonuçların açıklanmasından sonra gözler 2021 DGS tercihlerine çevrilmişti. ÖSYM’den yapılan son dakika DGS tercih açıklamasıyla birlikte 2021 DGS tercih tarihi de belli oldu. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2021? DGS tercih ne zaman 2021? DGS tercihleri ne zaman? İşte ÖSYM 2021 DGS tercih tarihi.