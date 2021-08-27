DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2021? DGS tercih ne zaman 2021?
DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021? 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2021 DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2021’de ÖSYM tarafından açıklandı. DGS 2021 sonuçların açıklanmasından sonra gözler 2021 DGS tercihlerine çevrilmişti. ÖSYM’den yapılan son dakika DGS tercih açıklamasıyla birlikte 2021 DGS tercih tarihi de belli oldu. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2021? DGS tercih ne zaman 2021? DGS tercihleri ne zaman? İşte ÖSYM 2021 DGS tercih tarihi.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) sınavı 11 Temmuz’da yapıldı. DGS sınavının tamamalanmasıyla bilikte adayların gözü kulağı ÖSYM 2021 DGS sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM 2021 DGS sonuçlarını 11 Ağustos’ta açıkladı.
DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2021?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ilişkin tercih başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki DGS tercih ne zaman 2021? 2021-DGS tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
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