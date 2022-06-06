Dezenformasyon merkezi: Teyit.org

Taha Emre Özdemir İstanbul

Terörü, Müslümanlara yönelik zulmü ve sapkın yaşamı desteklemeyi görev edinen Teyit.org, birlikte çalıştığı Facebook’tan da güç alarak, medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına da kısıtlama getiriyor. Son olarak terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık’ın savunmasını üstlenen Teyit.org., Yeni Akit’in Facebook hesabını ‘yalan haber’ gerekçesi ile kısıtlattı. Oysa Bayık, kendi medyasına verdiği röportajında, Cumhur İttifakı’nı hedef almış ve “ZAP onlara mezar olacak. AK Parti ve MHP iktidarı yenilecek. Herkes hesabını ona göre yapmalı. Erdoğan ve Bahçeli’nin siyasetine yardımcı olmayın” ifadelerini kullandıktan sonra, CHP ve İYİ Parti seçmenine “Kürtler için KDP olsun, Türkiye’de CHP-İYİ Parti olsun, kim bu iktidarla yürürse kaybedecek” diye seslenmişti.

Jet hızıyla devreye girdi

Bayık’ın konuşmasının ön ve son kısımları kendi yandaşlarınca kesilip, sadece 44 saniyelik videosu yayınlandı. Bayık'ın konuşması, Yeni Akit gazetesinin de aralarında olduğu birçok medya kuruluşunda, ‘Bayık açık açık CHP ve İYİ Parti’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için çağrıda bulundu’ şeklinde haberleştirildi.

Haberlere itiraz ise Teyit.org’dan geldi. Teyit.org, jet hızıyla Bayık’ın sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek, Yeni Akit’in sosyal medya hesabına kısıtlama getirilmesini sağladı. Site yöneticileri, kendilerine yönelttiğimiz “O teröristin öyle söylemediğini nasıl iddia ediyorsunuz? Siz PKK’nın sözcüsü müsünüz? Bayık’tan bir yalanlama açıklaması mı aldınız?” sorularımıza şu cevapları verdi: Teyit’te ‘Silahlı örgütlere oksijen verecek içerikler yayınlanmaz, propagandalarının yaygınlaşmasına izin verilmez. Bayık iddiası önem açısından kriterleri karşıladığı için öncelikli incelenmeye alındı. Vardığımız sonuçla ilgili itirazınız varsa, Meta üzerinden hakkınızı kullanabilirsiniz.