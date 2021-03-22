Destici'den çok net mesaj: Özgürlük adı altında sapkınlıklara evet diyemeyiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olmak demek ya da oradan çıkılması demek kadına şiddeti onaylamak anlamına gelmez" ifadelerini kullanan Destici, şunları söyledi:

"Biz Batı değiliz farklı bir kültürümüz var"

"Bazı çevreler bunu kasıtlı olarak söylüyorlar. Bizleri bununla itham ediyorlar. Bu büyük bir yalandır, büyük bir iftiradır, gayri ahlaki bir ithamdır ve büyük bir hayasızlıktır. Bizim İstanbul Sözleşmesine Karşı olmamızın sebebi, bu sözleşmede bizim değerlerimizi, kültürümüzü inancımızı ahlakımızı yok saymasıdır. Biz Batı değiliz bizim farklı bir kültürümüz ve inancımız var.

Biz cinsiyetsizliği kabul edemeyiz, biz özgürlük adı altında sapkınlıklara evet diyemeyiz. Açıkça buradan söylüyorum LGBT-İ gibi, Müslüman Türk yurdunda devlet koruması ile yaygınlaştırılmasına, normal bir hayat tarzıymış gibi sunulmasına göz yumamayız. İstanbul Sözleşmesi’ni açıp okuduğunuz da bizim bu değerlerimiz, inancımız, kültürümüz için ‘klişe’ kelimesi kullanılıyor.

Bizim inancımızla, kültürümüz de bu şekilde değerlendirilemez. Bizim var olma ve varlığımızı sürdürme gayemizdir inancımı ve kültürümüz. Kadına şiddete hepimiz karşıyız, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz. Kadına şiddetle sapkınlığın ayrılması lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Rakamlar ortada kadın ölümlerinin İstanbul Sözleşmesi’nden sonra kadına şiddetin, kadın ölümlerinin azalmadığını tam aksine 5 kat arttığını görüyoruz. Demek ki sözleşme bu konuda işe yaramıyor. Bizim başka çözümler bulmamız lazım. Bu sözleşmeden çıkmış olmak kadına yönelik şiddetin artacağı anlamına da gelmiyor."