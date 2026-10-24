Dertleri halkın sorunları değil şarapçıların sorunları: Yeni Partili isim turizmi bir kadeh şaraba bağladı
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YENİ Parti Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Valiliği'nin Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde uyguladığı alkol kısıtlamasından rahatsız olarak akılalmaz açıkamalarda bulundu.
Yeni Parti Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Valiliği'nin kayak merkezinde alkol servisi yapılmaması kararını hazmedemedi. Kayak merkezinde alkol servisi yasağını eleştiren YENİ Partili Karasu, söz konusu kararın turizmi olumsuz etkileyeceğini savunarak "İstanbul'dan gelen adam bir kadeh şarap içecek ama izin vermiyoruz. Şarap içemiyorsa niye gelecek?" ifadelerini kullandı.
Sivas Valiliği'nin Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kamu huzurunu ve güvenliğini korumak amacıyla aldığı alkol kısıtlaması kararı, muhalefet kanadında rahatsızlığa yol açtı.
YENİ Partili Karasu, Sivas'ın değerlerini ve aile ortamını gözeten valilik kararını hedef aldı.
TURİZMİ BİR KADEH ŞARABA BAĞLADI
Kararın kentin turizmini baltalayacağını öne süren Karasu, Sivas'a gelişi alkol tüketimine bağlayarak "İstanbul'dan gelen adam bir kadeh şarap içecek ama izin vermiyoruz. Şarap içemiyorsa niye gelecek?" ifadelerini kullandı.
Gerekçe pes dedirtti
Turizmde doğal güzelliklerin ve tesislerin tek başına yeterli olmadığını savunan Karasu, ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini söyleyerek "İnsanların ihtiyaçlarına, taleplerine cevap vermedikçe turizmi canlandıramazsınız" dedi.