Deprem anında korkutan görüntü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından bir bölgede yangın çıktı.
7.4 büyüklüğünde deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük deprem anında ortaya çıkan görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Deprem anında meydana gelen patlama ve gökyüzünün geceden gündüze döndüğü anlar kameralara yansıdı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.
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