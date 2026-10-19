DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMA NEDENİ İLE UZLAŞMAYA DAVET İLANI

Denizli ili Tavas ilçesi Ebecik mahallesi 285,28 m² yüzölçümlü yol vasıflı 148 ada 50 parsel nolu taşınmazı, yol olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Anılan taşınmaz Mehmet CİN (Ramazan Oğlu) (tapuda başkaca kimlik bilgisine rastlanmamıştır)’in kimlik ve adres bilgisine ulaşılamamıştır.

Taşınmaz mülkiyeti konusundan hak iddia edenlerin, öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli belgeler ile Pamukkale Tapu Müdürlüğüne müracaat etmesi, adlarına tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma bedeli ile ilgili görüşmek üzere ̎Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ ̎ adresinde bulunan Uzlaşma Komisyonuna başvurması gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurulmadığı ya da pazarlık görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadığı takdirde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince bedelin mahkemece tespiti ve taşınmazın Belediye adına tescili yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02572452

