DENİZLİ 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2024-03-09 00:00:00 -
DENİZLİ 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2018/152 KARAR NO: 2023/648
Sanık Ali ve Ayten oğlu, 01.06.1994 doğumlu Erdinç İLHAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.
Sanık Erdinç İLHAN'a Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 3 Ay 22 Gün hapis cezası verilmiştir.
Tüm aramalara rağmen bulunamayan Erdinç İLHAN'a Mahkememizin 31.10.2023 tarih ve 2018/152 Esas - 2023/648 Karar sayılı ilamı tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebileceği hususu sanık Erdinç İLHAN'a ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01998435