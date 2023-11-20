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Yaşam Denizlerde balık bolluğu! Tam 32 çeşit..
Yaşam

Denizlerde balık bolluğu! Tam 32 çeşit..

Yeniakit Publisher
2023-11-20 16:57:00 -
Denizlerde balık bolluğu! Tam 32 çeşit..

Bu sene balık sezonunun açılmasıyla birlikte denizlerde bolluk ve bereket olduğunu ifade eden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, “Geçmiş senelerdeki balık bolluğu bu senede yaşanıyor. Havaların soğumasıyla birlikte beklediğimiz seviyeye ulaştık. Palamut, hamsi, lüfer bolluğu yaşıyoruz” dedi.

Bu sene balık sezonunun açılmasıyla birlikte denizlerde bolluk ve bereket olduğunu ifade eden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, “Geçmiş senelerdeki balık bolluğu bu senede yaşanıyor. Havaların soğumasıyla birlikte beklediğimiz seviyeye ulaştık. Palamut, hamsi, lüfer bolluğu yaşıyoruz” dedi.
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin bu haftaki konuğu gazeteciler oldu. İçerisinde binlerce deniz canlısının bulunduğu müzeyi ziyaret eden gazeteciler, ardından sezon balıklarının tadına baktı. Balığın içerisinde katkı maddesi olmayan tek ilaç olduğuna vurgu yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, “Bugün kıymetli gazeteci arkadaşlarımızı müzede ağırladık. Onlara balık ikram ettik. Denizlerin önemini anlattık. Cumhuriyetimizin 100. yılında yarım asırdır hizmet veren müzedeki balıkları inceleme fırsatı buldular. Müzemiz Beylikdüzü’nde. Girişleri ücretsiz. Büyük, küçük herkesin gezip görebileceği bir müze. Televizyonlarda izlediğimiz, belgesellere konu olan deniz canlılarının gerçeği bu müzede. Herkesi bekleriz” diye konuştu.

"32 çeşit balık var"
Sezonla ilgili değerlendirmede bulunan müze kurucusu Kenan Balcı, “Sezon açıldı. Denizlerde palamut, hamsi ve lüfer bolluğu var. Havalar soğudukça bu bolluk daha çok artacak. Fiyatlar daha da düşecek. Sağlık için herkes balık yemeli. Denizlerimizden çıkan 32 çeşit balık var. Hamsisinden, kalkanına. Kalkanından, kılıç balığına. Her şey mevcut. Bu balıkların hepsinin damak lezzeti de birbirinden çok farklı” ifadelerini kullandı.

"Bol ve ucuz olan balığı tercih edin"
Özellikle bol olan balıkların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Balcı, “Halkımıza şu önerim var. Bol ve ucuz olan balıkları tercih etsinler. Çünkü bol olan, ucuz olan balık akın yapmıştır. Nerde yakın balıkçı varsa halkımız onu tercih etsinler. Çünkü her yerde taze ve ucuz balık mevcut. Denizler bizim tükenmeyen madenlerimiz. Ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Onlara evimiz gibi bakmalıyız. Temiz tutmalıyız. Gelecek nesillere de bu güzel nimetlerden faydalanması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.

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