Denizi olmayan Sivas'tan Akdeniz ve Ege illerine palamut sevkiyatı yapılıyor

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta palamut bolluğu yaşanıyor; Karadeniz illerinden kente gelen fazla palamut, Akdeniz ve Ege bölgesi illerine sevk ediliyor. Balıkçı pazarlarında Karadeniz illerini aratmayacak bir hareketlilik var.

Sosyal medyadan da sipariş aldıklarını belirten balıkçı Fethi Şahin Bingöl, denize kıyısı olan ve denize yakın şehirlerden talep geldiğini ifade etti: "Eskişehir, Denizli, Hatay, İskenderun, Mersin'den arayanlar var. Bize ulaşarak balık sipariş ediyorlar." Online siparişler paketlenerek otobüsler aracılığıyla balıkseverlere ulaştırılıyor; Bingöl, strafor kutularla bu bölgelere otobüsle kargo göndereceklerini vurguladı.

Sebze halinde Ordu'dan gelen palamutun tanesi 100 TL

Sezonun en çok ilgi gören balığı palamut, fiyatı ve yoğunluğuyla vatandaşlardan büyük talep görüyor. Sebze halinde balıkçılar tarafından her gün taze olarak Ordu'dan getirilen palamutun tanesi 100 TL'den satışa sunuluyor. Balıkçıların önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Bingöl: Son 10 yılın en büyük palamut rekoltesine ulaşıldı

Palamutta son 10 yılın en rekor bolluğunun yaşandığını belirten Bingöl, "Bu sene denizlerimizde büyük bir bereket var. Ülkemizde son 10 yılın en büyük palamut rekoltesine ulaşıldı. Karadeniz'in her bölgesinde palamut çıkıyor şu anda. Bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Bu sene çok kaliteli palamut tüketiyor vatandaşlar" dedi.

Satışların yoğun biçimde sürdüğünü ve gelen palamudun arkasının kesilmediğini aktaran Bingöl, "Denizi olmayan Sivas'a her gün bir kamyon taze balık getiriyoruz" dedi. Kamyonların sürekli çalıştığını belirten balıkçı, "Denizi olmayan Sivas'tan deniz olan bölgelere özellikle Akdeniz çevresinde balık göndereceğiz" ifadelerini kullandı.