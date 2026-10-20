Bir kişi hayatını kaybetmişti: Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre, Akçaabat'tan denize açılan bir balıkçı teknesi Trabzon'un 30 mil açığında ava başladı. Avlanan palamutların tekneye çekildiği sırada vinç sistemi ağı çeken işçilerin üzerine devrildi. Yaşanan iş kazasında 1'i ağır 4 balıkçı yaralandı. Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanına getirildi. Limanda bekleyen ambulanslar ile yaralı balıkçılar Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan balıkçı İzzet Sırtbaşı (40) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sırtbaşı'nın hayatını kaybettiği iş kazası ise teknenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk balıkçı İzzet Sırtbaşı ise bugün Ordu'nun Gölköy ilçesi Akçalı mahallesinde toprağa verildi.