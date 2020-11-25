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Biyografi Deniz Madanoğlu kimdir nerelidir?
Biyografi

Deniz Madanoğlu kimdir nerelidir?

TRT 1’de Salı akşamları yayınlanan ve izleyicinin beğenisini toplayan Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının yanında yönetmeni ve senaristi de merak ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisinin senaristliğini Deniz Madanoğlu yapıyor. Peki Deniz Madanoğlu kimdir, nerelidir? Deniz Madanoğlu’nun senaryosunu yazdığı diziler hangileri?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:35:00 - 2020-11-25 09:36:43
Deniz Madanoğlu kimdir nerelidir?

Masumlar Apartmanı, psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından esinlenilerek senaryolaştırıldı. Safiye ve Gülben’in temizlik hastası olması nedeniyle kardeşleri Han’a nasıl bir sıkıntı çektirdikleri izleyici tarafından izlenilmekte. Salı akşamlarının reyting şampiyona Masumlar Apartmanı dizisinin Senaristliğini Deniz Madanoğlu yapmaktadır. Peki ama Deniz Madanoğlu kimdir, nerelidir?

Deniz Madanoğlu kimdir?

Deniz Madanoğlu 30 Nisan 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatro ve senaryo yazarı olan Deniz Madanoğlu, lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. Oyun yazarlığının yanında dizi senaryoları da yazan Deniz Madanoğlu, 2019’da ekranlara gelen Bir Aile Hikayesi dizisinin de senaryosunu yazmıştır.

Deniz Madanoğlu’nun yazdığı bazı tiyatro oyunları

Yan Rol / Yazar - 2018

Medet / Yazar - 2016

Poz / Yazar - 2014

Deniz Madanoğlu’nun senaryosunu yazdığı diziler hangileri?

Masumlar Apartmanı (2020)

Bir Aile Hikâyesi (2019)

Urfalıyam Ezelden (2014)

İzmir Çetesi (2011)

Sen de Gitme (2011)

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