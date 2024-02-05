DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
2024-02-05 00:00:00 -
DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
Mülkiyeti Demre Belediyesine ait Demre İlçesi Beymelek Mahallesi 1401 nolu parsel Yeni Sanayi Sitesi A Blokta yapılmakta olan 2 adet ile B Blokta yapılmakta olan 17 adet taşınmazın (asma katlı dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.
Satışı Yapılacak Taşınmazların;
|Sıra No
|Mahalle
|Cinsi
|Ada/Parsel
|Blok/İşyeri No
|Zemin+Asma Kat (m2)
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Saati
|1
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/1
|99,00
|₺2.578.950,00
|₺257.895,00
|10:05:00
|2
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/2
|98,00
|₺2.552.900,00
|₺255.290,00
|10:10:00
|3
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/1
|77,00
|₺1.948.100,00
|₺194.810,00
|10:15:00
|4
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/2
|83,00
|₺2.099.900,00
|₺209.990,00
|10:20:00
|5
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/3
|89,00
|₺2.251.700,00
|₺225.170,00
|10:25:00
|6
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/4
|93,00
|₺2.352.900,00
|₺235.290,00
|10:30:00
|7
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/5
|95,00
|₺2.403.500,00
|₺240.350,00
|10:35:00
|8
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/6
|97,00
|₺2.454.100,00
|₺245.410,00
|10:40:00
|9
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/7
|99,00
|₺2.504.700,00
|₺250.470,00
|10:45:00
|10
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/8
|101,00
|₺2.555.300,00
|₺255.530,00
|10:50:00
|11
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/11
|94,00
|₺2.378.200,00
|₺237.820,00
|10:55:00
|12
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/12
|94,00
|₺2.378.200,00
|₺237.820,00
|11:00:00
|13
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/13
|94,00
|₺2.378.200,00
|₺237.820,00
|11:05:00
|14
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/14
|94,00
|₺2.378.200,00
|₺237.820,00
|11:10:00
|15
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/15
|94,00
|₺2.378.200,00
|₺237.820,00
|11:15:00
|16
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/16
|94,00
|₺2.378.200,00
|₺237.820,00
|11:20:00
|17
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/17
|153,00
|₺3.870.900,00
|₺387.090,00
|11:25:00
|18
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/18
|142,00
|₺3.592.600,00
|₺359.260,00
|11:30:00
|19
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/19
|146,00
|₺3.693.800,00
|₺369.380,00
|11:35:00
- İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerde İstenecek Belgeler;
- Başvuru dilekçesi,
- Kanuni Tebligat Adres Beyanı,
- Nüfus Cüzdanı sureti,
- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
- İhaleye katılacakların taşınmazların satış bedeli üzerinden %10 Geçici teminat bedelini ve 1.000,00.-TL şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmak zorundadır. (Her taşınmaz için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)
- Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kanıtlayıcı belgeler,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
2-İhale, 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10:00 ‘da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.
4- Yapımına başlanan dükkanların projesi mesai saatleri içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
5-İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.
6-İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.
İlgililere duyurulur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01976988