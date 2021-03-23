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Ekonomi Demirkapı Tüneli 2022’de hizmete giriyor
Ekonomi

Demirkapı Tüneli 2022’de hizmete giriyor

Antalya İbradı ile Konya Derebucak arasında 2013’te yapımına başlanan Demirkapı Tüneli’nin 2022 sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:52:00 -
Demirkapı Tüneli 2022’de hizmete giriyor

5 bin metrelik çift tüpten oluşan tünelin inşaatında yüzde 80 ilerleme kat edildi.

Çalışmalar hızlandı

Demirkapı’nın tek tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. İkinci tüpte de kazı-destekleme ve kaplama betonu çalışmaları sürüyor. 67 kilometrelik yol inşaatı ise devam ediyor. 28 kilometresi bitümlü sıcak karışımlı, 13 kilometresi sathi kaplamalı olmak üzere 41 kilometre bölünmüş yol tamamlandı. Proje Antalya ile Konya’yı yakınlaştıracak, ulaşımı konforlu kılacak, turizme güç katacak. Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergâhında seyahat edenler, tüneli geçip Antalya’ya erişecek. Şantiye çalışanları, kazı desteği tamamlanan ve beton imalatı büyük ölçüde bitirilen tüpten çıkışta sıcaklık değişimini büyük ölçüde hissediyor. Akdeniz ile İç Anadolu’yu ayıran dağların karla kaplı kuzey yamacından 4 dakikada güney yamacına geçip yeşil dokuyu görenler, iklim değişikliğine (Karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişe) şahit oluyor. Trafiğe açıldığında 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilecek tünelden seyahat edenler kısa sürede iklim farklılığını hissedecek.

Geri sayım sürüyor

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefi Burkay Gökbaş, İç Anadolu’yu Akdeniz’e ulaştıracak projelerinin ulaşımı rahatlatacağını dile getirdi. Gökbaş, “Konya-Antalya arası en kısa güzergâh burası. Hedefimiz sene sonunda tünelde kazı destek ve kaplama beton çalışmalarını sonlandırmaktır. Gelecek yıl da tünelde elektronik-elektromekanik işlerini bitireceğiz. 2022 sonunda ise tünelin hizmete açılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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