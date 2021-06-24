Demir Yaman diziden ayrılıyor mu? Demir Yaman Bir Zamanlar Çukurova’yı bırakıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden ayrılıyor mu? Hünkar Yaman, Yılmaz, Behice, Müjgan’dan sonra şimdi de Demir Yaman da mı Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova hayranları çok üzülecekleri bir bölümü izleyecek. Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm 2. Fragmanı yayınlanmasıyla birlikte akıllara gelen ilk soru şu oldu: Demir ölüyor mu? Demir Yaman diziden ayrılacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm 2. Fragmanında Yamanlar konağına kara haber ulaşıyor. Yamanlar konağa çalışanları olmak üzere tüm konak işçileri ağıtlar yakıyor, dizlerini dönüyor. Bütün bunlar olurken Züleyha’nın Çukurova’yı inleten Demir feryatları da duyuluyor. Fikret, Ümit, Şermin ve daha diğer isimler gelen haber üzerine şok geçirmiş durumda. Demir’in oğlu Yılmaz Adnan ise annesi Zülha’ya ‘Babam nerde’ diye soruyor.

Demir Yaman Bir Zamanlar Çukurova’yı bırakıyor mu?

Dizinin ilk bölümünden itibaren performansıyla beğeni yağmuruna tutulan başrol oyuncusu Murat Ünalmış ekibe veda edecek. Bir Zamanlar Çukurova son fragmanı Demir Yaman'ın öldüğünü gösteriyor. Aslında Demir Yaman yani Murat Ünalmış, diziden ayrılacağı mesajını instagram hesabı üzerinden vermiş.

Demir Yaman kimdir?

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Züleyha'ya ilk görüşte aşık olmuştur. Ona sahip olmak uğrunda her şeyi yapabilen kibirli ve bir o kadar da güçlü bir adam. Züleyha Yaman ile olan evliliğinden Leyla Yaman isminde bir kız çocuğu vardır ve Yılmaz'ın oğlu Adnan'ı kendi çocuğu gibi sever. Ali Rahmet Fekeli'nin bilinmeyen gizli oğludur.