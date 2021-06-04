Davutoğlu'nun eski başdanışmanından bomba iddia: AK Parti seçimleri kaybedince kutlama yaptılar!

Ahmet Davutoğlu döneminde Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapan Abdülkadir Özkan, AK Parti’nin tek başına iktidar olamadığı 2015 seçimlerinde Davutoğlu ve ekibinin resmi konutta kutlama yaptığını söyledi.

Abdülkadir Özkan'dan Osman Sert'e tepki

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde basın danışmanlığı görevini yapan Osman Sert, Karar Gazetesi’nde "Ekrandan devlet yönetmek" başlığı ile kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Sert'in yazısına Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık görevi sırasında başdanışmanlığını yapan Abdulkadir Özkan'dan sert tepki geldi.

"Erdoğan'ı nasıl tasfiye etmeye çalıştıklarını çıkıp anlatsınlar!"

Özkan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bildiklerimizi anlatsak sokağa bile çıkamayacak bazı 'arkadaşlar' şimdilerde kalkmış sıkılmadan siyasi ahkam kesiyorlar. Birazcık dürüstlükten yana tavır alacaklarsa o dönem kimlerle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl tasfiye etmeye çalıştıklarını çıkıp anlatsınlar! Dürüst olun!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun partisine ihanet ettiğini söyleyen Özkan, siyaseti derinden sarsacak şu sözleri söyledi:

"Madem dürüstlükten söz edeceğiz o zaman 7 Haziran seçimlerinin kaybedildiği gece resmi konutta neyi kutladıklarını açıklasınlar? Kutlamayı kime karşı neden yaptıklarını topluma anlatsınlar? O gece Sayın Başbakanın kim için "dangalak" ifadesini kullandığını tek tek anlatsınlar? Kendilerine devşirdikleri finansmanları anlatsınlar, sonra çıkıp etikten, ahlaktan bahsedip siyaset yapsınlar. Daha fazla detaya girmek istemiyorum."

Ahmet Davutoğlu, 13 Eylül 2019 tarihinde de istifa etmişti.

2015 seçimlerinde ne oldu?

2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olmuştu. AK Parti 7 Haziran 2015'te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan yüzde 40.87 oy almıştı. Meclis'te 258 sandalye elde eden AK Parti tek başına iktidar olamamıştı.

Abdülkadir Özkan