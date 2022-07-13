Davutoğlu’nun adamı tek soruda rezil oldu!

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Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında Dragoman Strateji Başkanı Siyaset Bilimci Onur Erim, Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan'a sorduğu soruyla madara etti.

Türkiye'nin iflas edebileceğini iddia etti

Erim, Türkiye’nin risk primi üzerinden atıp tutan ve ülkenin iflas edebileceğini iddia eden GP'li Serkan Özcan'a "Türkiye'nin kredi risk primi nedir? Siz bankacısınız. Kısa adıyla Türkiye'nin CDS primi nedir?" diye soru sordu.

Serkan Özcan, bu soruyu, "Kredi risk primi, bir ülkenin varlıklarına yatırım yapan yatırımcının o ülkeden borcunu geri alamama riskine karşı ödediği sigorta primidir" diye cevapladı.

Madara eden soru

Bunun üzerine Onur Erim, "O aslında temerrüt primidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devletin ödeyemediği veya temerrüde düştüğü bir borç var mıdır?" sorusunu sordu.

"Türkiye'nin ödeyemediği bir borç yok" itirafı

Lafı dolandırmaya çalışan Özcan'a tekrar soruyu soran Erim, "Serkan Bey, ben çok basit bir soru sordum. Siz de benden daha iyi biliyorsunuzdur. Türkiye'nin ödeyemediği bir borç var mıdır?" dedi.

Mırın kırın eden Serkan Özcan, "Çok basit bir soru. Türkiye'nin borç ödeyememe gibi bir durumu olmamıştır. Türkiye'nin borç ödemiş olmasıyla bugün bu riskin ortadan kalkmama bir durumu yok." ifadeleriyle kıvırmaya çalıştı.

Özcan'a cevap veren Erim, "Sizi tebrik ederim. Parası olmayan genç bir Cumhuriyet, Osmanlı'nın dahi borcunu ödemiş bir Cumhuriyet, hayatında hiç temerrüde düşmemiş bir Cumhuriyetin, hiç kimsenin açıklayamayacağı yüksek bir CDS priminin yüksek olmasını Batılılar sizin kadar savunamıyor. Sizi tebrik ediyorum". dedi.

Mahkeme kararıyla tescillenen 128 milyar dolar yalanına sarıldı

Erim'in sözlerine cevap veremeyen Özcan, mahkeme kararıyla yalan olduğu ortaya çıkan 128 milyar dolar iftirasına sarılarak üste çıkmaya çalıştı. Özcan, 128 milyar dolar yalanına ek yaparak Merkez Bankası'nda 178 milyar dolar açık olduğunu iddia etti.