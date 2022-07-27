Davutoğlu'ndan güldüren çıkış: Biz olmasak Erdoğan bir hiçti

2023 seçimleri yaklaştıkça siyaset gündeminde gerilim artıyor.

Son dönemde ise muhalefetteki liderlerin arasındaki kavgalar ve geçmişe yönelik söylemleri gündemden düşmüyor.

Özellikle AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın söylemleri dikkat çekiyor.

'Nankör' eleştirilerine kızdı

Bu kapsamda TV5'te soruları yanıtlayan Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti"

Seçmen tarafından kendisine yöneltilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde makam sahibi olduğu ve 'nankörlük' yaptığı eleştirilerine kızan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı oraya oturuyor o lütfetmiş... Provokatörlerini karşımıza getiriyor, 'Cumhurbaşkanı olmasaydı sen bir hiçtin! Sen o yüzden bakan oldun...' Yok canım biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti!" diye konuştu.

"Onlara bir irade o makamları verdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir yayında, "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Onlara bakanlık, başbakanlık verildiyse onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi." sözleriyle partiden ayrılarak muhalefete geçen isimleri eleştirmişti.