Darbe iddialarının arkasından yine onlar çıktı! Katar'ın yeni emirini paylaştılar

Bölgedeki ajanslardan servis edilen bilgilere göre, Katar’da darbe girişimi gerçekleştiği iddia edilmişti. 2 aydır darbe girişimdeki bir grubun istihbarat çalışmaları sonrası güvenlik güçleri tarafından basıldığı söylendi. Darbe girişimi iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve BAE, Suud ve Bahreyn’in eski görüntüler ile haberleri bilinçli servis ettiği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn medyasında Katar’da darbe girişimi olduğu yönünde haberler hızlı bir şekilde yayıldı. Katar’lı yetkililerin söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamasının ardından üç ülke medyasının haberleri bilinçli yaptığı ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan trollerinin haberi bir hashtag üzerinden servis ettileri ve görüntülerin eski olduğu, yerin de Katar olmadığı ortaya çıktı.

Breaking İsrael News’in haberine göre, eski Katar Başbakanı ve Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, şu an Katar’ın Emiri olan Tamim bin Hamad Al Sani’yi devirmeye çalıştığı söylendi. Sani’nin Hamad’ın şirketlerine yolsuzluk konusunda soruşturma emri verdiği için kalkışmaların yaşandığı iddia edildi.

Haber bilinçli yapıldı

Ancak, Katar’da iddia edilen darbe girişimin gerçek olmadığını ve bu haberin bilinçli yayıldığı belirlendi.Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan trollerinin haberi bir hashtag üzerinden servis ettikleri ve görüntülerin eski olduğu, yerin de Katar olmadığı ortaya çıktı. Özellikle Independent Arabia’nın yalan haberi yaymaktaki rolüne dikkat çekildi.

Suudiler o ismi emir ilan etti

Bölgeye yakın isim olan gazeteci Zeynep Karataş, "Twitter'da darbe söylentisini yayan hesapların Suud-BAE menşeli olması dikkate alındığında uzun süredir Körfez'de devam eden çekişmenin bir devamı olduğu anlaşılıyor. Bazı trol hesaplar Tamim'in kuzeni Sheikh Sultan bin Suhaim'ı yeni Emir ilan etti bile" dedi.