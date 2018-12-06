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Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

28 Şubat zihniyetine sahip bir Danıştay savcısı tarafından kamuda başörtüsü serbestliği için skandal bir hamle geldi.

06 Aralık 2018 Perşembe 00:43
Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

Odatv'de yer alan habere göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) başörtüsü serbestliğine karşı idari dava açmıştı.

HKP’nin avukatları, açtıkları davada, TSK’daki başörtüsü serbestisinin, Anayasa'daki laiklik ilkesine, Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarına aykırı olduğunu iddia etti.. Avukatlar, serbestlik düzenlemesinin orduyu ve subayları bir din devleti yapılanmasına doğru götüreceğini ileri sürerek, düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edilmesini istedi.

Davada Danıştay Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

“Dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerekir” açıklaması

Yasakçılığı getirme hamlesi olarak algılanan savcı mütalaasında şu skandal ifadeleri kullandı:

“Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir.

Kamu hizmetinde 'laiklik ilkesi' tarafsızlık ilkesinin bir unsuru olup, dinsel alanda tarafsızlık, laiklik olarak da tanımlanabilir.

Tarafsızlık, kamu hizmetine hakim olan temel ilkelerden biridir. İdareye yüklenmiş bir ödev niteliğini taşıyan tarafsızlık ilkesi ile kamu hizmetini yürüten personele siyasi, sosyal ve dinsel eğilimlerini dışa yansıtmama yükümlülüğü getirilmiş, kamu hizmetinin düzenli ve her türlü kuşkudan uzak bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6. maddesinde yer verilen tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalmakla yükümlü bulunan kamu personelinin, hizmetin yürütümünde taraflı davrandığı yönünde şüpheye neden olmaması, siyasi görüşlerini, dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerekir.”

Başörtüsü laiklik ilkesine aykırıymış

Danıştay Savcısı, mütalaasında hükümetin cevabına da yer vererek şunları kaydetti:

“Her ne kadar davalı idarece, düzenlemenin dini inanç ve ibadet hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi halinde belirli şekil ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanıdığı belirtilmekte ise de; idarenin düzenleme alanının kamu hizmetinin gerekleri ve kamu yararıyla sınırlı bulunması, kamu hizmetinin ana ilkelerinden olan tarafsızlık ilkesinin idarece öncelikle gözetilmesinin gerekmesi nedeniyle, kamu hizmetini yürütmekle yükümlü bulunan ve bu statüye girerken belirli ilkelere uymayı kabul eden kamu görevlilerinin, din ve vicdan hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde kural getirilmesi, Anayasanın 2. maddesinde yer alan 'laiklik ilkesi' varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez.

Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının; kamu görevini yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar göreceği açıktır.

Belirtilen nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptali gerekeceği düşünülmüştür.”

'İnsanlık onuru'nu 'İslam düşmanlığı'nda arayan ifadeler

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe konuyla ilgili yaptığı açıklamada mütalaanın yerinde olduğunu belirterek “İşte insani ve mesleki onurunu görevinden alınmaya tercih eden bir yiğit hukuk kadını… Demek ki tek tük de olsa laik Cumhuriyet ilkelerine ve evrensel hukukun insancıl kaidelerine bağlı hukuk insanları kalmış” dedi.

En sonunda insanlık onuru, namus, yiğitlik, fedakarlık, halkseverlik, yurtseverlik galip gelecektir” diyen Efe “Tüm gericiler, tüm ortaçağcı karanlık düzen savunucuları tarihteki pek çok örnekleri gibi yok olup gideceklerdir insanlığın ufkunda…” ifadelerini kullandı.

İşte o mütalaa:

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 00:43
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. başörtüsü yasağı
  3. Danıştay

YORUM YAZ

  • AbdülfurkanAbdülfurkan14 dk önce
    yol köprü yaparken birazda adam gibi adam yerleştirseydiniz ya. sadece yol köprüyle bu iş olmuyor demek
  • MehmetMehmet17 dk önce
    Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) diye bir parti mi varmış ülkemizde? Yeni duydum. Bu ülkede % 50 alan partinin değil, adı sanı bilinmeyen bir partinin dediği mi olacak. Halk yönetme yetkisini kime vermişse onun dediği olacak. Yani halkın dediği olacak. Köpeklerin havlamasıyla gökten kemik yağmaz ki.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR19 dk önce
    Akpnin başörtüsünü çözdüğüne eminmiyiz. İdari kararla, yönetmelikle, günü kurtarmak anlamına gelmiyor mu akp nin yaptığı. Uygulamayla basit düzenlemelerle günü kurtardı. Yarın bi başkası gelince hemen yasaklar başlayabilir. neden çünki yerine gelende basit idari ve yönetmelik değişikliğiyle bu işin tersini pek ala yapabilir. Anayasa ve yasalarla düzenlenmemiş baş örtüsü meselesi. Ama Kadına yönelik pozitif ayrımcılık fitnesi anayasada mevcut. diğer yasalarla aileye dinamit koyan mevzuat var 6284,istanbul sözleşmesi, nafaka velayet vb. Sahi Demirtaş hüküm giymedi halen ne zaman çıkarttırcaklar. Reis mesajı aldık diyodu lakin almamış, Yerel seçimde esaslı mesaj verilir ve alınır İNŞAALLAH.
  • BİÇAREBİÇARE25 dk önce
    Bunlar daha iyi günlerimiz.Nurettin Canikli'nin, Veyis Ateş'e verdiği müjdenin etkileri başlayınca, yeniden hukuk darbeleriyle başbaşa kalacağız.Canikli, Ateş'e, (canlı yayında) hakim ve savcı olmak için MHP'li (alnı secde görmeyenlerinden-bu benim yorumum) ve ulusalcı olmak daha avantajlı, demişti.Onlar yargıyı bi ele geçirsin, kaçacak delik bulamayacağız.Yahu Seyfi Dede yargısından kaçarken Fetö belasına tutulduk, Fetöden kaçarken tekrar Moğultay yargısının eline düşeceğiz.Ey AK Parti, bunun ortası yok mu? Senin gençliğin parti örgütün yok mu? Alnı secde görenlerin hepsi Fetöcü mü?
  • Ruhi DUMLU Ruhi DUMLU 25 dk önce
    Bu cahiliye dönemi fikir ve düşünceleri devam etmektedir 28 şubat zihniyeti mahlûk lar dinle ve Allah cc şavasa devam etmektedir bu ebucehiller hiç bir zaman başaralı olamayacaklardır işte bu sebepledirki bu dangalaklar sayesinde Ak parti hep başta olacaktır. Dua ve selamla
  • Abbas GündemirAbbas Gündemir27 dk önce
    Bazı kelimeleri kullanıp da millete zulmeden zihniyetsizlerden bu millet bir türlü yakasını kurtaramadı
  • ADNANADNAN36 dk önce
    BU KAFADA OLANLARA SORARIMHİZMETİ ALAN TESETTÜRLÜ İSE AÇIK GİYİNEN KAMU GÖREVLİSİ HİZMET SUNARKEN NE KADAR İYİ HİZMET VERSEDE AÇIK GİYİMLİ OLDUĞU İÇİN HEP ŞÜPHE UYANDIRACAK. LAİK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAN ETKİSİ BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK.
  • Ozcyr54Ozcyr5456 dk önce
    Danıştay lafını duymak kadar bana darlık veren bi kelime yok bir tane hayirli isleri yok özgürlük derler kısıtlama getirirler
  • Halo dayi Halo dayi 1 sa önce
    Allah sizin belanızı vermiş zaten uğraşın bakalım islamin nurunu söndüremeyeceksiniz kâfirler....inned dine ğindellahil islam...
  • Azgın azınlıkAzgın azınlık1 sa önce
    Bu azgın azınlık az iken böyleyse çok olsalar gerisini siz düşünün.Bu ülkede böyle faşist ruhsuz saygısız bencil kişiliklerin yetki sahibi olmamaları gerekir
  • anadolu kurduanadolu kurdu1 sa önce
    bu ... yaka paça edilerek görevlerinden el çektirilmeli
  • pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp1 sa önce
    ... kemalizmin de sizlerinde laikliğin de ... kafir oğlu kafirler..
  • muminmumin1 sa önce
    Bunlar hep al takke ver küllah kararlar.Seçim zamanı saf halkı başlamak için,toplumu bölüştürmek için kasten yapılan hamleler.Başörtüsü sorunu yok.Başörtü siyaseti var.Surekli ısıtıp sunuluyo.Bıktık artık.Ama yorumlara bakıyorumda ileri zeki insanlar kandirilmaktan bıkmadı.
  • cccccc1 sa önce
    Laikseniz laikliğinizi bilin ve benim dinime karışmayın. Din devlete karışmıyorsa devlette dinime karışmasın. Madem laiklik var neden benim imamımı devlet atıyor. Devlet benim kuran kursumu açıyor veya kapatıyor.Devlet dinime niye karışıyor da din devlete karışmıyor. Ey laikler sonunuz korktuğunuz İslam dan olacak. La Galibe İllallah. Laiklik pisliktir b.k çukurudur. Yaşanabilir bir Dünya için İslami bir düzen istiyoruz.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    HADİ ...
  • haydahayda2 sa önce
    ... sizin ... ne istersiniz lan islamdan .. çocukları alayınızı  ... bu devletin bekası için
  • Taceddin Taceddin 2 sa önce
    Uyuyor mu bu ak parti!
  • mahoagamahoaga2 sa önce
    Adalet Bakanlığımızı, halkın dini inançları yaşama özgürlüğünü baltalamaya alenen cüret eden bu Odatv, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), bu Danıştay Savcısı'nı mercek altına almasını, hadlerini de 1 Nisan'dan sonra derhal bildirmesini isteriz.
  • AyhanAyhan3 sa önce
    Onun emekliği gelmiştir de ondan en fazla emekliye ayırırlar demistir
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL3 sa önce
    Madem ki laiklik var. O zaman dini değerlerle ne uğraşıyorsun.
  • Vural KurtVural Kurt4 sa önce
    O davayi acana dava savcisina... yokmu acaba ebabil kuslarinimi bekleyecegiz
  • KomünistKomünist6 sa önce
    Mesleğinle dinin birbiriyle çakıştığı noktalarda mesleğin esaslarını yerine getirebilirsin fetvası İslamiyetten mevcutken(seferi iken ibadet yapma yükümlülüğünün olmaması gibi) siz neyin peşindesiniz
  • nostalji nostalji 7 sa önce
    Başörtüsü masumane şekilde Müslüman kadınların başlarını örmegiysisidir...
  • Su testisiSu testisi7 sa önce
    Halkın Kurtuluş Partisi; Yaşar Nursuz Öztrük: buyrun, ne diyelim!
  • ulvialaacaulvialaaca8 sa önce
    adalet bakanı ... yarıyor? Bu kaçıncı skandal!
  • mahmut mutlumahmut mutlu8 sa önce
    kim bu ... çocuğu ya? tayyip de 15 temmuzdan sonra rizede ne kadar ... varsa hepsini danıştaya sokmuş, ha fetö ... aynı ... laciverti.
  • Dogan Dogan 8 sa önce
    Seninde laiklik dininve ona gore giyinmen bizim hosumuza gitmiyor.
  • AbdullahAbdullah8 sa önce
    Demek oluyorki her taraf ulusalcı kaynıyor veya laik veya ne dersen de. Demek hala iktidar olamamışız. 28 Şubat mağdurları hala hapiste olduğuna göredemek bu iş 1000 yıl sürerdiyenler işbaşında.......
  • hasanhasan8 sa önce
    Hakimin veya devlet memurunun tarafsızlığı giydiği kıyafete göre belli oluyorsa eğer, dini inançlara göre giyinen dine taraftar olmuş oluyorsa, dine aykırı giyinen de dine karşı gelmiş oluyor. O zaman gerçek tarafsızlık hiçbir zaman olmaz. Tarafsız giyim diye birşey olamaz. O zaman ya laiklik olmayacak yada kadını iş hayatından alırsak bu iş çözülür başka türlü olamaz efendiler....Bu işin ortası yok. Dinle dinsizsizliğin ortası münafıklıktır.Ya mertçe müslümanım dersin yada mertçe dinsizim dersin münafığın merti olmaz olamaz. Bizim memleket maalesef münafık kaynıyor.
  • ademadem8 sa önce
    hukuk kadınıymış.tükürrüm senin kadınlığına da hukukçuluğuna da. "hizmetin yürütülmesinde taraflı davrandığı yönünde şüpheye neden olmaması" ne demek.şimdi bu başı açık çok laik hukuk kadını(?) başı açıklığından dolayı bu hizmetini ifa ederken taraflı davranmamış mı?
  • harunharun8 sa önce
    demekki ak parti iktidar değilmiş,pislikteki cesareti görüyonmu
  • Abdülhamit Abdülhamit 9 sa önce
    Bu savcıya sormak lazım. Mini etekli bir kamu görevlisinin tarafsız olduğu bir karine midir? Yani mini etekli bir personel iş sahibi bir vatandaşa tarafsız davranır şeklinde bir genel kabul mü vardır? Kıyafet özgürlüğü insan hakları ile ilgili bir husustur. Başını örtmek dindarlığa, mini etek giymek de çağdaşlığa karine değildir. Kimin ne niyetle giyindiğini sorgulamak Devletin işi değildir. İş sahibi vatandaş, işini yapan memurun kıyafetine göre kendisine yapılan muamelenin tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu kanaatine varıyor ise bu uygulama ile ilgilidir ve genellenemez, olgusal bir kabule varılamaz. Bu mantıktan yola çıkılır ise, ileride mavi kıyafet giyen ile kırmızı kıyafet giyen arasında bile tarafsızlık tartışması yapılabilir bir aşamaya gelinir. Bu çağda bu tartışmaları yaşıyor olmak ülke adına üzücüdür.
  • mehmetmehmet9 sa önce
    Tek şey sormak isterim adelet bakanlıgına böyle şerefsiz savcılara bizim ödediğimiz vergilerden aylık verilmesine karşıyım lütfen böyle karektersiz örümcek kafalı insanlar derhal görevden almalı birde bu iğrence düşüncesinden dolay yargılanmalıki birdaha böyle örümcek kafalışerefsizler bu ülkede barınmamalıdır hemde hiç bir yerde barınmamalı .yaratanımasavaş acan kişilere hiç acımamak lazım
  • uyan tcuyan tc9 sa önce
    işte akp nin çalışma şekli umurlarındabile değil yargı. taaki kendilerine dayanırsa işin ucu o zaman piyasaya çıkıyorlar. vatandaşmı umurlarında değil. göz boyasınlar yeterli onlar için. neredesin akp iktidarı sus pus olmuşsun.
  • Laiklik kaldırılmalıLaiklik kaldırılmalı9 sa önce
    Laiklik mandacılıkır. Fetöyle yapamadıklarını fetösüz yapmaya çalışıyorlar. Hesap sorulmalı
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