Daniele Orsato kimdir? Galatasaray - Barcelona maçı hakemi Daniele Orsato nereli?
Daniele Orsato hayatı! Galatasaray - Barcelona maçı hakemi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. GS-Barcelona maçını yönetecek Daniele Orsato’nun kayıt da merak edilmeye başlandı. Peki Daniele Orsato kimdir? Daniele Orsato nereli kaç yaşında? Daniele Orsato nasıl bir hakem? Daniele Orsato hangi maçları yönetti?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konut edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Daniele Orsato düdük yönetecek. Peki Daniele Orsato kimdir? Daniele Orsato nereli kaç yaşında?
Daniele Orsato kimdir?
Daniele Orsato 23 Kasım 1975) tarihinde doğdu. İtalyan futbol hakemi. Serie A'da görev yapan hakem, 2010 yılında FIFA kokartlı olmuştur. 23 Ağustos 2020'de Paris Saint-Germain ile Bayern München arasında oynanan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali maçını yönetmiştir.
Daniele Orsato hangi maçları yönetti?
Türk takımları, Orsato yönetiminde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet aldı. Daniele Orsato yönettiği maçlar;
2021 Hollanda 6-1 Türkiye
2019 Galatasaray 0-1 R. Madrid
2015 Atromitos 0-1 Fenerbahçe
2012 Macaristan 3-1 Türkiye
2011 A.Bilbao 0-0 Trabzonspor