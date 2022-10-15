Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na efsane kapak! Bay Kemal, far görmüş tavşan gibi kalakalacak

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolduğu ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamasını eleştirdi. "Bindik arabaya New York'a Türkiye'den aktarılan servetle yapılan binaya gittik" diyen Kılıçdaroğlu'na Özdemir'den cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'çok komik' olduğunu ifade eden Özdemir, "Düşünsene, yanında 5 tane gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun. Yani zaten sen götürmüşsün partinin parasıyla. Neden saklıyorsunuz ki, bu gizem ne?" dedi.

"Niye 5 gazeteciyle sohbet etmiş?"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendiren Özdemir, CHP liderinin sadece beraberinde götürdüğü 5 gazeteciye demeç vermesine ilişkin şunları söyledi:

"Niye 5 gazeteciyle sohbet etmiş? Mesela orada, Amerika'da olan Razi Canikligil'i çağırmamış, Habertürk'ün temsilcisini çağırmamış. Sadece 5 gazeteciye demeç vermiş."

"Neden saklıyorsunuz? Bu gizem ne?"

Kılıçdaroğlu'nun 8 saat ortadan kaybolmasına da değinen Özdemir, CHP liderinin konuya ilişkin 5 gazeteciye yaptığı "Bindik arabaya New York'a Türkiye'den aktarılan servetle yapılan binaya gittik" açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"Neden saklıyorsunuz ki, bu gizem ne? Beraber gazetecileri götürmüşsünüz zaten bu duyulsun istemiyor musunuz? Duyulsa ne olacak, duyulmasa ne olacak?

Düşünsene, yanında 5 tane gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun. Yani zaten sen götürmüşsün partinin parasıyla."