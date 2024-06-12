ÇUMRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/122 Esas

KARAR NO : 2023/82

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın usulden REDDİNE,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 179,90 TL başvuru harcı ve 179,90 TL peşin harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Konya BAM'da istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.14/02/2023" kararın davalılardan Yılmaz ÖZMEN'e tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02045956