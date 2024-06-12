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Resmi İlanlar ÇUMRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

ÇUMRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-12 00:02:00 -

ÇUMRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO    : 2023/122 Esas
KARAR NO : 2023/82

     Davacı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

     HÜKÜM :

     1- Davanın usulden REDDİNE,

     2-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 179,90 TL başvuru harcı ve 179,90 TL peşin harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

     3-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,

     Dair, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Konya BAM'da istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.14/02/2023" kararın davalılardan Yılmaz ÖZMEN'e tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

     Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02045956