Cumhuriyet'in 'çatlak' yazarı Zülal Kalkandelen'in terörü güzellediği ortaya çıktı! "Onlar bizim kahramanlarımız"

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Geçtiğimiz günlerde İslam'ı hedef alması nedeniyle Akit'in haddini bildirdiği ancak haberimize cevap vermek yerine "beni hedef alıyorlar" diyerek yaygara koparan Cumhuriyet Yazarı Zülal Kalkandelen'in başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkelerin terör örgütü listesine aldığı ALF terör örgütüne güzellemede bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşılan bir videoda, Didim Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Kalkandelen'in, şiddeti ve teröre övgüde bulunarak, "Animal Liberation Front, Hayvan Kurtuluş Cephesi gibi hareketlere şiddetli bularak karşı çıktığını söylüyor. Hayır, onlar bizim hayvan hakları hareketinin kahramanlarıdır. Eğer siz bir hayvanı mezbahaya kapatır, onun bütün haklarını elinden alırsanız, biz onun kapısını kırar gireriz." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Öte yandan her fırsatta Müslümanların Kurban Bayramı'nı da hedef alan Zülal Kalkandelen'in bulunduğu birçok ortamda terör örgütü ALF'e ait tişörtlerini giyerek sürekli propagandasını da yaptığı görüldü.

ALF terör örgütü nedir?

Hayvan Kurtuluş Cephesi (Animal Liberation Front - ALF) 1976´da Ronnie Lee isimli bir suç makinesi tarafından kuruldu. 1990’lı yıllara kadar İngiltere’deki ve ABD’deki ALF üyeleri genelde hayvan hırsızlığı, yani çiftliğe veya laboratuvara girip hayvanları kaçırma, tilki ve diğer hayvan avını sabote etme, vandalizm eylemleri gerçekleştirdi.

1990'lı yıllardan sonra ALF ve bu terör örgütüyle bağlı başta kardeş grubu Earth Liberation Front (ELF) olmak üzere benzer gruplar daha şiddetli eylem düzenlemeye başladı. 1982'den sonra yapılanmaya başladığı ABD’de 1995-2010 yılları arasında, ALF ve ELF tarafından toplam 239 kundaklama ve bombalama eylemleri gerçekleştirildi.

İngiltere ve ABD'nin terör listesinde

1993'ten sonraki yıllarda ALF, İngiltere ve ABD devleti tarafından terör örgütü olarak kabul edildi. FBI, eko-terörizm kategorisinde sınıflandırdığı ALF ve ELF gibi benzer grupları 'terör örgütleri' listesine aldı.

1996-2002 yıllarında bu teröristler yalnızca ABD’de 600’den fazla suç işleyerek 43 milyon dolara varan zarara yol açan eylemler gerçekleştirdi.

Çok sayıda üniversiteye saldırı düzenleyen ve bilim adamlarını tehdit eden ALF terör örgütü üyeleri, bombalı sabotaj ve kundaklama faaliyetleri yürüttü.

Türkiye'de de etkili olmaya çalışıyorlar

Türkiye'de de faaliyet göstermeye çalışan terör örgütü mensupları, Kurban Bayramı'nı sık sık hedef alan açıklamalarda bulunuyor ve eylem çağrısı yapıyor.

SOHAYKO derneğinden ALF mesajı

Daha önce de SOHAYKO isimli hayvan derneği, terör örgütü ALF için skandal bir paylaşımda bulunmuştu. SOHAYKO'nun sosyal medya hesabından "ALF Türkiye yakında" tweet'i atıldı.

Haytap'ın internet sitesinde ALF terör örgütüne güzelleme

Öte yandan HAYTAP'ın internet sitesinden terör örgütü ALF ile ilgili güzelleme ise dikkat çekiyor.