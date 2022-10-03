Cumhuriyet yazarından iğrenç yazı! Yuh artık be kadın, yuh

Melih Altınok, Mersin'de PKK'nın üstlendiği polisevi saldırısıyla ilgili özetle "PKK böyle şeyler yapmazdı. Seçimlere giderken AKEPE teşvik etmiş olmalı" demeye getiren Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur'u yerden yere vurdu. "Cumhuriyet yazarının Kandil'in hangi saikle harekete geçtiğini Kemal Beye sorması gerekmez mi?" diye soran Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur şöyle yazmış:

"En etkili yöntemin terör eylemleriyle halkı güvenlik kaygısına sevk ederek iktidarın yanında konuşlandırma olduğu açık. Çünkü bu daha önce test edildi. Ayrıca HDP'yi şeytanlaştırarak altılı masada arıza çıkarmak da işin bonusu. Aylardır sınır bölgesi hariç terör eylemlerine girişmeyen PKK, iyi saatte olsunlar birden bire yine intihar eylemlerine geri döndü."

Evet, Cumhuriyet yazarı Mersin'de PKK'nın üstlendiği saldırının ardından kendilerine yöneltilen eleştirileri savuşturmak için muhalefetin ürkekçe dile getirdiği teoriyi biraz açmış.

Özetle "PKK böyle şeyler yapmazdı. Seçimlere giderken AKEPE teşvik etmiş olmalı" diyor.

Böyle iddialı bir ithamın gazetede köşe yazısı diye yayınlanabilmesi için şu basit soruların cevaplanması gerekmez miydi?

Mesela terör saldırısının ardından PKK apar topar devreye girip CHP'ye yapılan eleştirileri bertaraf etmeye uğraşmadı mı? Kemal Bey'e ve partisine haksızlık edildiğini kanıtlamak için çırpınmadılar mı?

Kandil, saldırıyı gerçekleştiren teröristin, CHP'nin daha önce salıverilmesi için rapor hazırladığı kadın olmadığını, onun dağda görevinin başında olduğunu ilan etmedi mi?

Acaba motivasyonlarının sebebi neydi?

Daha da fenası bizzat CHP'nin Genel Başkanı terör örgütünün metnini delil diye ortaya koyup Kandil'i T.C. İçişleri Bakanlığı'na eşitlemeye çalışmadı mı?

PKK'nın açıklamasını, hiç gocunmadan hakkındaki iddialara cevap diye tekrar etmedi mi?

Muhabbetleri ortada.

Cumhuriyet yazarının Kandil'in hangi saikle harekete geçtiğini Kemal Beye sorması gerekmez mi?

Belli ki derdi Mersin'de olan biteni anlamak değil... Sadece gazetesiyle uyumlu şekilde, CHP'nin ve Kandil'in PKK'nın üstlendiği bir saldırının ardından bile aynı söyleme sarılmalarını, kafa bulandırarak Kemalist okura unutturmaya çalışmak."