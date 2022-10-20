Cumhuriyet tarihinde atılmamış adımları attık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Bölgesel Kalkınma Dergisi’nin tanıtım toplantısında konuştu. Varank, ülkeler için ortak hedefin topyekûn ve sürdürülebilir kalkınmayı yakalamak olduğunu belirtti.

Kalkınma çok önemli

Varank, kalkınmanın ülkeler için üretimin, milli gelirin, ekonomik, siyasi ve sosyal refahın artması anlamına geldiğine işaret etti. Bu kapsamda bölgesel kalkınmanın -bilhassa Türkiye gibi ülkeler için- çok önemli olduğuna dikkat çekti. Varank, kalkınmayı ve refahı arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı. Varank, “Cumhuriyet tarihinin tamamında atılmamış adımları atmak, görülmemiş kalkınma hamlelerini hayata geçirmek bize nasip oldu. Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan kentleşmeye birçok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirdik” dedi.

Varank, bölgelerin potansiyellerini harekete geçirmek için yoğun mesai harcadıklarını; kalkınma odaklı projeleri desteklediklerini kaydetti.

Batı kendi kurallarını çiğniyor

Varank, Türkiye’nin yenilik ve dönüşüm için gayret gösterdiği bu dönemde Batı’nın ortaya koyduğu birtakım kuralları kendisinin ne kadar kolay çiğneyebildiğinin herkes tarafından görüldüğünü aktararak, şunları söyledi: “Yeşil dönüşümle ve iklim değişikliğiyle ilgili en önemli konulardan biri karbon salınımı. Biz yıllarca Avrupa Birliği’yle (AB) ‘Siz bu kömür santrallerini kapatacak mısınız, kapatmayacak mısınız’ diye tartıştık. Bize parmak salladılar. ‘Bu kömür santrallerini kapatmanız lazım, bunların çevreye etkisi çok fazla’ dediler ama bugün geldiğimiz noktada AB ülkeleri kendi kömür santrallerini tekrar açmaya başladılar. Demek ki zor oyunu bozuyormuş. Bu manada biz kendimizi güncelliyoruz, iklim değişikliğiyle ilgili tedbirleri alıyoruz. Bunu birileri bize söylediği için değil, ülkemiz hak ettiği için yapıyoruz.”