Cumhuriyet gizledi, akit ifşa etti: Kışlalı'nın başörtü yasakçılığı

Kemalist laikçi Cumhuriyet gazetesinin iki gündür manşet yaptığı Ahmet Taner Kışlalı'nın gerçek yüzünü Akit hatırlattı.

1999 yılında şaibeli bir saldırı ile öldürülen Ahmet Taner Kışlalı'nın başörtü yasakçılığı Manşetlerin Dili'nde gündem oldu

Cumhuriyet Gazetesi, dün ölüm yıldönümü olan Ahmet Taner Kışlalı'yı iki gün ardı ardına manşetine taşırken, Akit Gazetesi'nin Kışlalı öldürülmeden önce yaptığı bir haber, bugün Manşetlerin Dili programında yeniden gündeme geldi.

Programda konuşan Fatin Dağıstanlı'nın sorularını cevaplayan Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in her cinayette en kolay yol olarak Akit'i hedef gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Taner Kışlalı'yı öldürürken bizi suçladınız. Çünkü en kolay lokma Akit gazetesi. Ne olursa Akit'e atıverin. Çok basit. 'Akit yazmıştı zaten, Akit söylemişti zaten' deyip suçluyorlar. Ve kendileri yapıyorlar."



Fatin Dağıstanlı'nın "Ahmet Taner Kışlalı'yı da, Uğur Mumcu gibi arkadaşları öldürmüştür" tahminini dile getirdiği programda, şu iddia dile getirildi:

"Ahmet Taner Kışlalı'yı da Ahmet Taner Kışlalı'nın arkadaşları, tıpkı Uğur Mumcu'yu yaptıkları gibi öldürmüşlerdir. Uğur Mumcu'ya belgeleri verenler Uğur Mumcu'yu ortadan kaldırdılar. Ahmet Taner Kışlalı'yı da kendi arkadaşları öldürmüştür."

Dağıstanlı'nın tahminine iştirak ettiğini belirten Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dindar insanlar hiçbir şekilde şiddete başvurmazlar. Başörtü yasağı uygulandığı tarihlerde başörtü mağdurları hiçbir şekilde şiddete başvurmadılar. Direndiler, hukuki mücadelelerini sürdürdüler."

1999'daki o yazı: Hayvanlar, Çocuklar, Merveler

Manşetlerin Dili programında, Akit Gazetesi'nin 1999 yılı Mayıs ayında, Kışlalı hayattayken yaptığı haber de ekranlara getirildi.

Karahasanoğlu, akit gazetesinde her gün, bir önceki günkü gazetelerden yazıların ve haberlerin özetlendiği arşiv sayfasında, 1999 yılında yayınlanan Kışlalı'nın köşe yazısını hatırlatarak, o yazıda halkın köpeğe benzetildiğini söyledi.

Akit'in o günkü arşiv sayfası manşetinde yer alan Taner Kışlalı'ya ait yazının başlığının "Hayvanlar, Çocuklar, Merveler" olduğu belirtilirken, burada "Merveler" ifadesiyle, başörtüsü sebebiyle milletvekili seçildiği halde Meclis'e alınmayan Merve Kavakçı'nın kastedildiği vurgulandı.

Karahasanoğlu, Kışlalı'nın yazısından şu bölümü okudu:

"Dehşetengiz bir kangal köpeğinin subay tarafından alınıp süt dökmüş kedi gibi yapıldığını anlatacağım. Çocuklar, hayvanlar ve toplumlar birbirlerine çok benzerler. Kim daha güçlü: Devlet mi, şeriatçılar mı? Sessiz çoğunluk ancak kimden yanaysa o galip gelir."

Karahasanoğlu bu yazıyı şöyle yorumladı:

"Kışlalı, kangal köpeğini eğiten subay arkadaşının kendisine 'kararlı olacaksın, kararlı olduğunu gösterirsen kangal köpeği süt dökmüş kedi gibi oturur' dediğini anlatıyor. Diyor ki 'başörtülülere de aynı şekilde kararlı olduğunu göstereceksin. Malatya İnönü Üniversitesi'nden bile, muhafazakar insanların çoğunlukta olduğu Malatya'da bile 'almıyorum seni üniversiteye' diyeceksin. Ondan sonra o başörtülüler süt dökmüş kedi gibi oturacaklar.' Bunu yazanlar şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde ikinci gününde Kışlalı için 'unutulmaz' diyor."

"Unutmadık, unutturmayacağız"

Programda Karahasanoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimseye düşmanlığımız yok, kimseye nefretimiz yok. Allah taksiratını affetsin bile diyebilirim. Yaptığı yanlışlar vardır, doğruları vardır. Doğruları yanlışlara galebe olsaydı diye temennide bile bulunurum. Ama yaptığı, yazdığı yazının da vicdansızlık olduğunu her daim anlatırız. Birileri unutturmaya çalışsa bile biz unutmayız, buraya çıkartır, ifşa ederiz."

Cumhuriyet'in "unutulmaz" manşetlerine karşı, Akit'in 1999'daki arşivi, başörtüsü zulmünün o günkü savunucularının nasıl bir dil kullandığını bir kez daha gözler önüne serdi.