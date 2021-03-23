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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son dakika! Kabine değişikliği ne zaman? Yeni kabine listesi
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son dakika! Kabine değişikliği ne zaman? Yeni kabine listesi

Kabine değişikliği son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti kongresi sonrası hem parti yönetiminde hem de Cumhurbaşkanlığı kabinesinde önemli değişikliklerin olacağı son günlerde söyleniyordu. Kabine değişikliği var mı? Kabine değişecek mi? Kabine değişikliği hangi bakan gidecek, hangi bakan kalacak? soruları merak ediliyordu. AK Parti’den yapılan son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni bir düzenlemeye gideceği açıklandı. Peki Son dakika haberine göre, kabine değişikliğine zaman olacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesi isimleri kimler? İşte Kabine değişikliği flaş gelişme haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:43:00 - 2021-03-23 12:01:16
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son dakika! Kabine değişikliği ne zaman? Yeni kabine listesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son günlerde medyada çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı.  Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Hangi bakanlıklar bölünecek?

Yeni kabinede bakanlık sayısının artacağı beklentisi bir hayli yüksek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölünebileceği iddiaları var. Yine iddiaya göre, ikiye ayrılması beklenen bir diğer kurum ise Hazine ve Maliye Bakanlığı. Sözcü’de yer alan habere göre, Lütfi Elvan’ın Hazine Bakanı olarak görevine devam edeceği, Merkez Bankası’ndan ayrılan Naci Ağbal’ın Maliye Bakanı olarak atanacağını öne sürüdü.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat OKTAY

Adalet Bakanı

Abdulhamit GÜL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Zehra Zümrüt SELÇUK

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Murat KURUM

Dışişleri Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Fatih DÖNMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı

Mehmet M. KASAPOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanı

Lütfi ELVAN

İçişleri Bakanı

Süleyman SOYLU

Kültür ve Turizm Bakanı

Mehmet Nuri ERSOY

Millî Eğitim Bakanı

Ziya SELÇUK

Millî Savunma Bakanı

Hulusi AKAR

Sağlık Bakanı

Fahrettin KOCA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Mustafa VARANK

Tarım ve Orman Bakanı

Bekir PAKDEMİRLİ

Ticaret Bakanı

Ruhsar PEKCAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Adil KARAİSMAİLOĞLU

cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

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