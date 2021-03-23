Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son dakika! Kabine değişikliği ne zaman? Yeni kabine listesi
Kabine değişikliği son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti kongresi sonrası hem parti yönetiminde hem de Cumhurbaşkanlığı kabinesinde önemli değişikliklerin olacağı son günlerde söyleniyordu. Kabine değişikliği var mı? Kabine değişecek mi? Kabine değişikliği hangi bakan gidecek, hangi bakan kalacak? soruları merak ediliyordu. AK Parti’den yapılan son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni bir düzenlemeye gideceği açıklandı. Peki Son dakika haberine göre, kabine değişikliğine zaman olacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesi isimleri kimler? İşte Kabine değişikliği flaş gelişme haberleri.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son günlerde medyada çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı. Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."
Hangi bakanlıklar bölünecek?
Yeni kabinede bakanlık sayısının artacağı beklentisi bir hayli yüksek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölünebileceği iddiaları var. Yine iddiaya göre, ikiye ayrılması beklenen bir diğer kurum ise Hazine ve Maliye Bakanlığı. Sözcü’de yer alan habere göre, Lütfi Elvan’ın Hazine Bakanı olarak görevine devam edeceği, Merkez Bankası’ndan ayrılan Naci Ağbal’ın Maliye Bakanı olarak atanacağını öne sürüdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat OKTAY
Adalet Bakanı
Abdulhamit GÜL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt SELÇUK
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat KURUM
Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih DÖNMEZ
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet M. KASAPOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi ELVAN
İçişleri Bakanı
Süleyman SOYLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri ERSOY
Millî Eğitim Bakanı
Ziya SELÇUK
Millî Savunma Bakanı
Hulusi AKAR
Sağlık Bakanı
Fahrettin KOCA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa VARANK
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir PAKDEMİRLİ
Ticaret Bakanı
Ruhsar PEKCAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil KARAİSMAİLOĞLU