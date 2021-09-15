“Cumhurbaşkanımız sanayicinin heyecanına ortak olmalı”

Mehmet Safa Canat - Hasan Canat İstanbul

Son yıllarda hayata geçirilen devlet yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Eskikale İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Baran, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in teşrifleriyle geçen sene Kars’ta inşa ettiğimiz yolun açılışını yaptık. Şu anda Türkiye genelinde devam eden yaklaşık 10 projemiz var. İşlerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bazı projelerde çift vardiya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Projeler bitiriliyor

“2002 yılından önce yarım kalan birçok yatırım vardı. Bir barajın veya otoyolun yapımı en az 10 yıl sürerdi. Şimdi inşa edilen projeler yarım kalmıyor, bitiriliyor ve halkın hizmetine sunuluyor” diyen Baran, şöyle konuştu: “Bugün İstanbul’dan yola çıktığınız zaman Şanlıurfa’ya kadar otoyollardan gidebiliyorsunuz. Önceden şehirlerarası yolculuklar çok uzun sürerdi. Biz Ankara’dan Diyarbakır’a 7.5 saatte gidebiliyoruz. Bolu Tüneli, Marmaray, 3. Köprü, Osmangazi Köprüsü gibi mega projeler Türkiye’ye bir değer kazandırdı. Devlet yatırımları sayesinde ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Altyapıda ve üstyapıda güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Üretimde ve sanayide de önemli adımlar atılıyor. Türkiye kendi içinde güçlü olursa dışarıda hiçbir ülke bizim ülkemize zarar veremez. Bugünlerde milletçe birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.”

Millet Bahçesi yakında açılıyor

TOKİ’nin uhdesinde inşa ettikleri Diyarbakır Bağlar Millet Bahçesi’yle ilgili bilgi veren Baran, şunları aktardı: “Diyarbakır Bağlar Millet Bahçesi, 90 bin metrekare arazi üzerinde yapılacak. Şehir merkezinde olan bu millet bahçesinde mesire alanları, mescid, sosyal tesisler, spor tesisleri, yüzlerce ağaç çeşitleri ile devasa bir yeşil alan hizmete açılacak. Siyasi iradenin gayretleriyle böylesine güzel bir proje Diyarbakır halkına sosyal yaşam alanı olacak. Türkiye genelinde millet bahçeleri yapılmasının önemi zamanla anlaşılacak. Millet bahçeleri Allah korusun deprem anında toplanma alanları olarak görev görüyorlar. Şehirlere nefes aldırıyorlar. Millet bahçelerini piknik ve spor alanları olarak görmek gerekiyor. İnşallah bu yılın aralık ayında Diyarbakır Bağlar Millet Bahçesi’ni bitirip hizmete açacağız.”

“Diyarbakır'dan dünyaya üretiyoruz”

Diyarbakır’da tamamen öz sermayeleriyle alüminyum fabrikası kurduklarını ifade eden Baran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim Diyarbakır’da yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alanımız var. Arfem Alüminyum fabrikamızda alüminyum üretiyoruz. Sloganımız ‘Diyarbakır’dan dünyaya üretiyoruz’. Gerçekten sloganımızda söylediğimiz gibi Diyarbakır’dan dünyaya üretim yapıyoruz.

Alüminyum ihraç ediyor

Başta Almanya olmak üzere Polonya, Hollanda ve Kuzey Irak’a alüminyum ihraç ediyoruz. Yaklaşık 200 milyon TL değerinde öz sermayemizle yaptığımız yatırımımızdır. Şu anda Arfem Alüminyum fabrikamızda toplam 349 çalışanımız görev yapıyor. Yıllık yaklaşık 300 milyon TL ciromuz var. Ciromuzun yüzde 65’i ihracattan geliyor. Bizim en büyük amacımız da yurtdışına daha fazla ihracat yapmaktır. Çünkü ihracat yaptıkça ülkemize döviz getiriyoruz. Ancak biz bunu yeterli bulmuyoruz. 2023 yılında 500 milyon TL değerinde alüminyum fabrikamıza paralel bir yatırımımız olacak. Şu anda fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Bununla ilgili Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi bize 200 dönümlük bir yer daha tahsis etti. Arfem Alüminyum kendi enerjisini kendisi karşılıyor. Fabrikamızın çatısında kurulu bulunan güneş enerjisi sistemiyle fabrikamız enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabiliyor. Biz ülkemizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz.

Ürünler temin edilebiliyor

Pandemi sürecinde birçok sektörde duraksama oldu. Bizim fabrikamızda önceden temin süreleri 1 yıl sürebiliyordu. Şu anda 4 ay gibi kısa bir sürede fabrikamızdan istenilen ürünler temin edilebiliyor. Diyarbakır’da 3 vardiya çalışan tek tesis olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey 2015 yılında bizim tesisimizi ziyaret edecekti. Ancak Diyarbakır’da o dönemde gerçekleşen bir bombalı saldırıdan dolayı programı iptal edildi.

Elimizi taşın altına koyuyoruz

Diyarbakır’da en büyük sanayi yatırımını yapan bir firma olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in heyecanımıza ortak olmasını istiyoruz. Bizim gibi işadamları büyük bir cesaretle yatırım yaparak ellerini taşın altına koyuyorlar. Biz Diyarbakır’da alüminyum fabrikası açacağımızı söylediğimizde bize gülenler olmuştu. Yıllarca ‘Uçak yapamazsınız, silah yapamazsınız, üretim yapamazsınız’ diyerek insanlarımızın cesaretini kırdılar. Yerli üretime dair yapılmak istenen ne varsa engellediler. Bugün bizim gibi işadamları başta olmak üzere birçok sektörde dev yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla biz de ülkemizin yarınları için yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”

Ortadoğu ülkelerine yatırım yapmaya sıcak bakıyoruz

Gelecekteki hedeflerinden de bahseden Baran, şunları kaydetti: “Biz yıllara sair işler yaptığımız için yıllar geçtikçe ciromuz da sürekli artıyor. Bünyemizdeki firmalarımızla birlikte yıllık ciromuz yaklaşık 700 milyon TL’dir. Bizim amacımız ülkemizi yurtdışında da temsil etmektir. Kuzey Irak’ın alüminyum ihtiyacının tamamını biz karşılıyoruz. 2013 yılında yıllık ciromuz 25-30 milyon TL iken 7 yıl gibi kısa bir sürede ciromuzu 700 milyon TL seviyesine çıkardık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde aynı paralelde devam ederek inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ortadoğu ülkelerine yatırım yapmaya sıcak bakıyoruz. Özellikle Kuveyt’e büyük bir ilgimiz var. Kuveyt’te birçok temasta bulunduk ve önümüzdeki zamanlarda Kuveyt’ten bir heyet bizleri ziyaret edecek.”