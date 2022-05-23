Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni ekonomi dönemi' açıklaması!

Ekonomi gündemine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada yeni ekonomi dönemine geçiş yapıldığını söyledi.

Erdoğan Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir." diyen Erdoğan, "Bu millet arkaik, gerici, habis bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkenin sorunlarını nasıl biz çözdüysek, Allah'ın yardımı ile mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz." ifadelerini kullandı.

'Bundan sonraki hedefimiz insanımızın refahını arttıracak önlemlerdir'

Küresel çapta bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Dünya yeni bir dönüşümün eşiğindedir. Bu kritik süreçte en büyük avantajımızın milletimizin en kadim özelliğidir." dedi.

Küresel kriz karşısında Türkiye'nin hızlı yol aldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

Küresel güvenlik ve ekonomik krizde pek çok ülke yalpalarken içimize kapanmak ve kazanımlarımızdan taviz vermek yerine daha hızlı yol almayı tercih ediyoruz.

Bilhassa ücretli, dar gelirli, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı koruyacak mekanizmaları kuruyor ve işletiyoruz.. Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, destek ve sübvansiyon paketleri bu yaklaşımlarımızın ifadesidir. Sağlık, eğitim, ulaşım, enerjide altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonraki hedefimiz insanımızın refahını arttıracak önlemlerdir.