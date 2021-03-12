  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un şiirini okudu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un şiirini okudu

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda, Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini seslendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:32:00 - 2021-03-12 04:35:17

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın temsil ettiği ilkelere sahip çıktıkları ölçüde millet olma şuurlarını ve milli birliklerini koruyabileceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşliğimiz ne kadar sağlam olursa geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yani 'bünyanun mersus', işte bu kutlu ifade de ortaya konulduğu gibi yekdiğerine kenetlenen milletleri evelallah ne içeriden ne dışarıdan kimse yıkamaz." diye konuştu.

Mehmet Akif'in şiirini yorumladı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor
Dünya

Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor

Pandemi süresince pek çok insan hastalığı fark etmeden atlattı. Bazıları atlattıktan sonra tekrar yakalanırken, bazılarıysa süper antikor de..
'Türkiye ile anlaştık' diyerek duyurdu
Dünya

'Türkiye ile anlaştık' diyerek duyurdu

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı arasında 5 yıllık yeni anlaşmaya imza atıldı
Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!
Gündem

Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!

PKK terör örgütünün yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi, Nevruz'a ilişkin yaptığı duyuru paylaşımında yanmış ve yıkılmış bir görsel kullanarak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay