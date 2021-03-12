Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un şiirini okudu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın temsil ettiği ilkelere sahip çıktıkları ölçüde millet olma şuurlarını ve milli birliklerini koruyabileceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşliğimiz ne kadar sağlam olursa geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yani 'bünyanun mersus', işte bu kutlu ifade de ortaya konulduğu gibi yekdiğerine kenetlenen milletleri evelallah ne içeriden ne dışarıdan kimse yıkamaz." diye konuştu.

Mehmet Akif'in şiirini yorumladı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu.