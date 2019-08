Cumhurbaşkanı Erdoğan:" İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına ulaştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda diplomatlarımızın özverili çalışmaları ülkemizin önünde yeni ufuklar açtı.Türk dış politikası güç, itibar kazandı. Daha evvel varlık gösteremediği bölgelere açılım sağladık. İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Türkiye’yi hedef ve hayalleriyle mutlaka buluşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansında konuştu. Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Türk Akım projesinde sona gelindiğini ifade eden Erdoğan,"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. AkkuyuNükleerGüç Santralinin inşası da planlandığı şekilde yürütülüyor. Soçi mutabakatıyla İbdlib’de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Komşumuz Irak’ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğüne de verdiğimiz önemi eylemlerimizle de açıkça ortaya koyduk. Türkmen kardeşlerimizin sıkıntılarını her seviyede dile getiriyoruz. Musul ve Basra’daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. Erbil konsolosluğumuzdaki Osman Köse kardeşimizi kalleş bir saldırıda şehit verdik. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız. Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe harekatı başarıyla ilerliyor. İran’da yaptırımların işe yaramayacağına inanıyoruz. Filistin meselesi bölgemizin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Üstelik bu mesel tek taraflı tasarruflarla daha körüklenmektedir.İsrail’in hukuk tanımayan işgal, zulümveyıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barışumutlarını baltalıyor. Bağımsız ve egemen Filistin Devşeti kurulması tercih değil mecburiyettir. Filistinlilerin vazgeçilmez hakları gözardı edecek hiçbir plankamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Türkiye olarak Filistin meselesinde adalet ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz.Türkiye olarakFilistin meselesinde sonuna kadar adaleti savunmaya devam edeceğiz. Gözbebeğimiz Kudüs’ü işgalcilerin hesabına terk etmeyeceğiz" dedi.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrarın ancak Türkiye ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkün olacağını ifade eden Erdoğan," Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimime kayıtsız kalamayız. Ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız.Afrika’da ilişkilerimizde yakaladığımız ivme güçlenerek devam ediyor. 2020 yılında ülkemizde düzenlenecek 3. Türkiye Afrika Ortaklık zirvesi ile önümüzdeki yılların yol haritasını belirleyeceğiz.Latin Amerika ve Karayipler eylem planındaki hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Güney Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin dış politikamızdaki önemi ağırlığı günden güne artıyor. Asya bölgesinde bölgeye yönelik yeniden Asya adıyla bir açılımpolitikasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Keşmir’de yaşanan kaygı verici hadiseleri yakından takip ediyoruz. Balkanlarda istikrarı, refahı ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecini dekararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl içinde Yeni Zelanda’da ve Srilanka’da yaşanan saldırılar, terör ve radikalizmin ulaştığı sonnoktayıgözler önüne serdi.Aynı şekilde ABD ’de meydana gelen menfur eylemeler ırkçı terörün kanlı yüzünü tüm dünyaya gösterdi.Teröristi rengine, etnik kimliğinegöre ayırma yanlışından artık vazgeçilmelidir.DEAŞ ile nasıl mücadele ediliyorsa PYD,YPG FETÖ veya Neo Nazi terör yapılarıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir" diye konuştu.

Irkçı saldırıların engellenmesi noktasında gereken tüm çabanın gösterilmesi gerektiğini bildiren Erdoğan Büyükelçilereönemli sorumluluklar düştüğüne işaret ederek,"Vatandaşlarını ırkçı cinayetlere kurbanbir milletiz. Bugün 6 milyonu aşkın insanımız yurt dışında yaşıyor. Hemen her gün oradaki vatandaşlarımızınevlerine iş yerlerine saldırı haberleri alıyoruz. Yurt dışındaki insanlarımızın hak hukukunu sağlamak bizim ve devletimizin temsilcileri olan izlerin en önemli görevidir.Irkçı saldırıları engellenmesi noktasında gereken her türlü çabayı göstermeliyiz. NSU cinayetlerinde bütünüyle olduğu gibi birilerinin bu tür ırkçı eylemleri dönerci cinayetleri yaftasıyla önemsiz hale getirmesine fırsat veremeyiz. Türk toplumunun dil, din, kültürümüzden uzaklaşmadan eşit vatandaşlar olarak bulundukları ülkelerin siyasisosyal ekonomik hayatına katılmaları asimile olmadan entegre olmaları çok önemlidir.Sizlerden görev bölgenizdeki Türk diasporasına kol kanat germenizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olduklarını her bir vatandaşla hissettirmenizi istiyoruz. Ülkemize muhabbet besleyen kişilerle istihbaratımızıgüçlendirmeniz gerekiyor" dedi.

Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ve Kaşıkçı cinayetlerinin üzerindeki sır perdelerinin kalması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Mursi’nin hakimlerin önünde 25 dakika kıvranarak ölmesine seyirci olan bir dünya bizim dünyamız olamaz. Onuda bir kenara koyalım eşini defin hadisesine gitmesine müsaade etmeyenler insanlıktan nasibini almamıştır. Avukatı ve 2 evladıyla bir defin hadisesi. Vasiyeti olan ’Beni köyüme defnedin’ diye buna müsaade etmeyenler devlet mezarlığına defnetmişler. Bunlar insanlıktan nasibin almayanlar.Aynı şekilde İstanbul Başkonsulusluğunda Kaşıkçı’nın hadisesinde adaletin tecellisi için çalışmalarınızı bekliyoruz. Mursi’nin cinayetinin üzerindeki sır perdesi kalkmadan Kaşıkçı cinayetinin sorumluları adalete hesap vermeden mahşeri vicdan rahatlamayacaktır. Biz bu meselelerde hasım üretme husumet üretme peşinde değiliz. Biz ilkeli duruyoruz, net duruş sergiliyoruz, sadece haktan ve adaletten yana tavır alıyoruz. Son 17 yılda diplomatlarımızın özverili çalışmaları ülkemizin önünde yeni ufuklar açtı.Türk dış politikası güç, itibar kazandı. Daha evvel varlık gösteremediği bölgelere açılım sağladı. İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Türkiye’yi hedef ve hayalleriyle mutlaka buluşturacağız" diye konuştu.