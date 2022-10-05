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Siyaset Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete girdi! Katıldığı parti şok etti
Siyaset

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete girdi! Katıldığı parti şok etti

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kayınbiraderi Mustafa Arabul, ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden siyasete girdi. Arabul'un Genel İdare Kurulu'nda yer alması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 10:52:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete girdi! Katıldığı parti şok etti

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kayınbiraderi Mustafa Arabul, ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden siyasete girdi. Arabul'un Genel İdare Kurulu'nda yer alması dikkat çekti.

Zafer Partisi, 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni geçtiğimiz günlerde düzenledi. 

Kongre sonrası Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nu oluşturan isimler belli olurken bu isimler arasında Mustafa Arabul ismi dikkat çekti. 

Arabul'un, Cübbeli Ahmet'in eşi Büşra Mihrimah Ünlü'nün kardeşi olduğu öğrenildi. 

Arabul'un aynı zamanda 2018 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı olduğu belirtildi.

 

 

 

 

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Yorumlar

İBRAHİM

KAN VE DİN DEĞİŞİMİ YAPMIŞ OLMALI Kİ

Ömer

Tamam da cübbeli ile ne ilgisi var bir . İkincisi bize ne ? Üçüncüsü şu Ümit mi ne siz haber yapa yapa meşhur ettiniz . Haber ilgi çeksin diye cübbeli hoca ismi önde .
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