Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete girdi! Katıldığı parti şok etti
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kayınbiraderi Mustafa Arabul, ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden siyasete girdi. Arabul'un Genel İdare Kurulu'nda yer alması dikkat çekti.
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kayınbiraderi Mustafa Arabul, ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden siyasete girdi. Arabul'un Genel İdare Kurulu'nda yer alması dikkat çekti.
Zafer Partisi, 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni geçtiğimiz günlerde düzenledi.
Kongre sonrası Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nu oluşturan isimler belli olurken bu isimler arasında Mustafa Arabul ismi dikkat çekti.
Arabul'un, Cübbeli Ahmet'in eşi Büşra Mihrimah Ünlü'nün kardeşi olduğu öğrenildi.
Arabul'un aynı zamanda 2018 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı olduğu belirtildi.