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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması: Olacağı buydu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunulmasına tepki gösterdi.

2020-04-27 12:54:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması: Olacağı buydu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesindeki sözleri sonrası suç duyurusunda bulunulması ile ilgili olarak, "Diyânet, kendi görevini yapmayı hatırladığı için tebrîke şâyândır. Allâh’ın dînine dogma diyenlerin zâten bu konuda söz hakkı yoktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu. 

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

"Şimdi kime neden şikâyet ediyoruz?"

Erbaş'ın hutbesi bazı İslam düşmanlarını harekete geçirdi ve Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyânet Reisi zinâya ve eşcinselliğe “Helâl” mi diyecekti? Diyânet, kendi görevini yapmayı hatırladığı için tebrîke şâyândır. Allâh’ın dînine dogma diyenlerin zâten bu konuda söz hakkı yoktur... Lâkin bunları şımartan İstanbul Sözleşmesinin örtülü feministler tarafından bu dönemde çıkartıldığı da göz ardı edilmemelidir. Şimdi kime neden şikâyet ediyoruz?! Olacağı buydu, Allah beterinden muhâfaza eylesin" diyerek 'Ali Erbaş yalnız değildir' etiketine destek oldu.

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Yorumlar

LEVENT

hocamıza saygılar ALLAH SAGLIK SIHAT VERSİN İNŞAALLAH
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ali gül

Ali ERBAŞ yalnız değildir.İstanbul sözleşmesinin feshini istiyoruz acilen
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