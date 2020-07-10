Cübbeli Ahmet Hoca Ayasofya gelişmesini böyle duyurdu! Sosyal medya sallandı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya’nın câmi olma kararı başta milletimiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlı mübarek olsun" dedi.

Danıştay'ın Ayasofya kararı merakla beklenirken Cübbeli Ahmet Hoca'dan gelen paylaşım sosyal medyayı salladı.

İşte o paylaşımlar:

Ayasofya’nın câmi olma kararı başta milletimiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlı mübarek olsun.

Hazreti Fatih’in vakfiyesinin asıl maksadına rucûu, bu vakfiyeye riayet edilmemenin getirdiği nuhûsetlerin, belaların ve afetlerin İstanbul’umuzun ve vatanımızın üstünden kalkmasına vesile olsun.

Rabbimiz bizlere hayırlı uzun ömürlerle Ayasofya Câmi-i Şerîfi’nde nice namazlar, cumalar ve hacet namazları kılabilmeyi nasip eylesin bir daha mahşer sabahına kadar müzeye döndürülmekten onu da diğer mescitlerimizi de muhafaza buyursun.

Âmîn! Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye, Devlet Bahçeli Beyefendi’ye ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerimizi arz ediyor, cümlesine Cenâb-ı Mevlâ’dan dârayn saadetleri niyâz ediyoruz.