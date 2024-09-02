ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/251

KARAR NO : 2023/686

DAVALI : NECATİ GÜNDOĞDU, TC. 381*****484

Davacı SEVİL GÜNDOĞDU tarafından davalı NECATİ GÜNDOĞDU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı'nın tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğ yapıldığı,anlaşılmakla, hükmün ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Çayköy Mah/Köyü, Cilt No:18, Hane No:9'da nüfusa kayıtlı, Ömer ve Ayşe oğlu, 05/09/1972 Mecitözü doğumlu, 381*****484 T.C kimlik no'lu NECATİ GÜNDOĞDU ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Çorum ili, Merkez ilçesi, Ulukavak Mah., 8.Cilt, 758 Aile Sıra No, 8 BSN'den evlenerek gelen, Osman ve Meryem kızı, 10/11/1965 Mecitözü doğumlu, 372*****910 T.C kimlik no'lu SATI GÜNDOĞDU'nun TMK m.166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları olan 09/01/2006 doğumlu Ilgım GÜNDOĞDU'nun velayetinin boşanma hükmü kesinleşinceye kadar tedbiren, kesinleşme sonrası kalıcı olacak şekilde davacı annesine VERİLMESİNE,

3-Müşterek çocuk ile baba arasında kişisel ilişki tesisine YER OLMADIĞINA,

4-Velayeti anneye verilen müşterek çocuk için TMK.353 ve Velayet ve Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasına dair Tüzüğün 4.maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuğa ait mal varlığının dökümünü gösterir bir defterin ve belgelerin mahkememize ibraz edilmesi,mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de aynı süre içerisinde bildirilmesi, baba tarafından süresi içerisinde cevap verilmemesi yada gerçeği aykırı beyanda bulunulması halinde Tüzüğün 4/2 ve Türk Medeni kanununun 360 ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının İHTARINA,

5-Mahkememizin 20/07/2023 tarihli ara kararıyla davacı kadın yararına hükmedilen aylık 1.000,00 TL tedbir nafakasının boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar DEVAMINA, kesinleşme sonrası aylık 1.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, hükmedilen nafakanın kararın kesinleşmesini takip eden yıldan itibaren her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranında ARTIRILMASINA,

6-Mahkememizin 20/07/2023 tarihli ara kararıyla müşterek çocuk Ilgım yararına hükmedilen aylık 1.000,00 TL tedbir nafakasının boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar DEVAMINA, kesinleşme sonrası aylık 1.000,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak velayeten davacıya VERİLMESİNE, hükmedilen nafakanın kararın kesinleşmesini takip eden yıldan itibaren her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranında ARTIRILMASINA,

7-Davacı kadının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜNE, TMK m.174/1 gereğince 75.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

8-Davacı kadının manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜNE, TMK m.174/2 gereğince 75.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

9-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 189,15 TL harç ve 3.126,00.- TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

10-Davacı tarafından yapılan 3.769,55.- TL yargılama gideri ve 17.900,00.- TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair, verilen hüküm ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, yasal süresi içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleştirileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/08/2024

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Basın No: ILN02083144