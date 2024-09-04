إعلان

من محكمة الأسرة الثانية بمحافظة تشوروم

رقم الأساس : 49/2024 D.İş

رقم القرار : 125/2024

المدّعى عليه : ساجدة سجادي SAJEDEH SAJJADİ ، عنوانها: Kale Mah. Meram 7. Sk. Saklavcılar Apt No:1/8 Çorumفي محاكمة قضية معارضة تنفيذ الحكم والأمر الزجري بشأن إقامة علاقة شخصية مع الطفل بموجب قانون حماية الطفل رقم 5395، (5395 S.K. M.41/F,2) التي رفعها إلى المحكمة ضدك محامي المدعي محمد علي أحمدي MOHAMMAD ALI AHMADİ مع الالتماس الغير المؤرّخ، نظراً لأنه من الواضح أن الالتماس وموعد جلسة الاستماع قد تم تبليغُهما إليك عن طريق الإعلان المفتوح، حيث تَعذّر العثور على عنوانك على الرغم من جميع عمليات البحث ، فقد تقرّر تبليغ الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ 18/07/2024 أيضًا عن طريق الإعلان المفتوح، وها هو:

عملاً بالمادة 50/2 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر الخاصة بتسليم الطفل وإقامة علاقة شخصية معه، تمّ الحكم على الشخص الملتزم والمسؤول، بالسجن التأديبي لمدة ثلاثة أيام،

وأيضًا قررت المحكمة تحصيل كل النفقات المتكبدة في هذه القضية مجموعه 41006 ليرة تركية من المُشتكَى عليه وتسليمه لخزانة الدولة وتسجيله دخلًا فيها.

وتم هذا القرار والحكم في غياب الأطراف المعنية، مع أنه طريقة الاستئناف مفتوحة أمام طرفي الدعوى عند محكمة الأسرة الثالثة في تشوروم وهذا بتقديم التماس الإعتراض إلى محكمتنا خلال الفترة القانونية وهي أسبوعان من تاريخ إخطار وتبليغ الأطراف بالقرار المعلل. نحيطكم علماً ونبلغكم بهذا الإعلان المفتوح بمثابة تليغ وجاهي أنّ هذا الحكم الصادر بتاريخ 18/07/2024 سيكتسب درجة القطعية إذا لم يتمّ الاعتراض عليه خلال المدة القانونية 02/08/2024 .

Hâkimالقاضي 189754

يمكنك الوصول إلى هذا المستند في نظام معلومات UYAP من العنوان: http://vatandas.uyap.gov.tr

وبعده ب: Vhwtlbk - pyzWDDA zgkrWai- 4L/7ZE=

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إني ترجمت هذا المستند من أصله في اللغة التركية إلى اللغة العربية بالصدق والأمانة صحيحًا و بلا نقص.

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Basın No: ILN02083613