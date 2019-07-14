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Çörek otu tümör azaltıcı etkiye sahip | Çörek otunun inanılmaz faydaları

Bin derde deva olmasıyla bilinen çörek otu kimi zaman unutulan besinlerden. Çörek otları Doğu Avrupa, Batı Asya ve Orta Doğu'da yetişen soluk mor, mavi veya beyaz çiçekleri olan küçük bir bitki olan Nigella sativa familyasından geliyorlar. Peki, çörek otunun faydaları nelerdir?

14 Temmuz 2019 Pazar 21:29
Çörek otu tümör azaltıcı etkiye sahip | Çörek otunun inanılmaz faydaları

Bin derde deva olmasıyla bilinen çörek otu kimi zaman unutulan besinlerden. Çörek otları Doğu Avrupa, Batı Asya ve Orta Doğu'da yetişen soluk mor, mavi veya beyaz çiçekleri olan küçük bir bitki olan Nigella sativa familyasından geliyorlar. Peki, çörek otunun faydaları nelerdir?

Çörek otu yağı, tümör azaltıcı özelliklere de sahip olabilecek bir antioksidan ve anti-enflamatuar bileşik olan timokinonu içerir. İnsanlar çörek otu yağını kapsül şeklinde alabilirler veya cilde faydalı olması için topikal olarak uygulayabilirler. Yağı masaj yağlarına, şampuanlara, ev yapımı cilt bakım ürünlerine ve kokulara eklemek de mümkündür.

Yüksek kaliteli çörek otu yağı da yemek pişirme, fırınlama ve içeceklerde kullanılmaya uygundur.

Araştırmalar, çörek otu tüketmenin insanların vücut kitle indeksini (BMI) düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Çalışmaya katılanlar, bu takviyesi almanın ciddi bir yan etkisi olmadığını bildirmişlerdir.

2013'te Diyabet ve Metabolik Bozukluklar Dergisi'nde yayınlanan sistematik bir derleme, çörek otu yağının obezite ile mücadelede etkili olabileceğini buldu.

Çörek otu yağı, aşağıdaki cilt rahatsızlıkları olan kişiler için yararlı olabilir:

Egzama: N. sativa'nın tedavi edici yararlarını reçeteli ilaçlar ile karşılaştıran küçük ölçekli bir 2013 çalışmasına göre, çörek otu yağı el egzamasının şiddetini azaltabilir.
Sivilce: Araştırmalar, çörek otu yağının antimikrobiyal ve antienflamatuar etkilerinin sivilceyi iyileştirebileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, katılımcıların yüzde 58'i bu tedaviye yanıtlarını iyi olarak değerlendirirken, yüzde 35'i sonuçlarının ılımlı olduğunu belirtti.

Psoriazis: 2012 yılı fareler üzerinde yapılan bir araştırma, yağın aynı zamanda antiporiatik yararları olabileceğini göstermektedir.

Çörek otu yağı da saçları nemlendirebilir, cildi yumuşatabilir ve nemlendirici olarak işlev görebilir, ancak bu yararları doğrulayacak bilimsel kanıtlar yoktur.

Çörek otu yağı da, aşağıdakiler dahil olmak üzere bazı sağlık koşulları için faydalı olabilir:

Son araştırmalar, çörek otu yağındaki timokinonun, birkaç kanser hücresi tipinde programlanmış hücre ölümünü veya apoptozu etkileyebileceğini göstermiştir. Bunlar beyin kanseri, lösemi ve meme kanseri hücrelerini içerir.

Ancak, çörek otu yağının kanser üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmaların çoğu canlı insanlardan ziyade hücreler kullanıyor, bu nedenle araştırmacılar yağın kanserli insanları tedavi etmede ne kadar etkili olabileceğini henüz bilmiyorlar.

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, çörekotu karaciğer ve böbrek hastalığı komplikasyonlarını azaltabilir ve organ yapılarını iyileştirebilir. Araştırmacılar, bu etkilerin insanlarda da meydana gelip gelmeyeceğini bilmiyor.

Sağlık üzerine yayınlanan bir dergide yayınlanan makaleye göre, çörekotu yağı antidiyabetik özelliklere sahip olabilir ve kan şekeri seviyesini yükseltebilir. Yine, bu çalışmada hayvan modelleri kullanılmış, bu nedenle insanlarda yağın etkinliğini doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:29
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  4. Çörek otunun besin değeri
  5. çörek otunun yararları

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