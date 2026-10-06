COP31 Başkanı Kurum, su altında kalma riski bulunan Tuvalu'yu ziyaret etti

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizinin etkisiyle su altında kalma riski bulunan Pasifik ada ülkesi Tuvalu'ya gitti. Beraberindeki ülke temsilcileriyle 6 Ekim'de Tuvalu Kıyı Uyarlama Projesi'ni yerinde gören Kurum, "Tuvalu'nun sesini Fiji'deki Pre-COP'a, oradan Antalya'ya taşıyacağız" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde kritik öneme sahip Pre-COP toplantıları, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da devam ediyor.

Geleneksel törenle karşılanan Kurum'a, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanlar ve güneş enerjisi projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Saha ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, "Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncesinde iklim değişikliğini en derinden hisseden Pasifik'teki ada ülkelerinden Tuvalu'dayız. Sular altında kalma tehdidi yaşayan Tuvalu'da bilim insanlarını ve yerel halkı dinledik" mesajını verdi.

Bilim insanlarına göre toprakların yüzde 95'i 2100'e kadar su altında kalabilir

COP31 Başkanlığı'nın Eylem Gündemi'ndeki 10 öncelikli temadan birini, iklim değişikliğinden doğrudan etkilenen "Okyanuslar ve Denizler" başlığı oluşturuyor. Pasifik'te 9 mercan adasından oluşan ve 10 bin civarında nüfusa sahip Tuvalu halkı, bu kırılganlığın en çarpıcı örneklerinden birini yaşıyor.

Pre-COP'a bu yüzden ev sahipliği yapan ada topraklarının yüzde 95'inin, bilim insanlarına göre 2100 yılına kadar su altında kalması öngörülüyor. Felaket senaryosunun gerçekleşmesi durumunda Tuvalu, topraklarıyla birlikte devlet statüsünü de kaybetme riski taşıyor.

Senaryonun gerçekleşmesi durumunda vatandaşlarına yaşam alanı sağlamak için Tuvalu, Kasım 2023'te Avustralya hükümetiyle "Avustralya-Tuvalu Falepili Birliği" anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında yılda 280 Tuvalu vatandaşına, Avustralya'ya göç ederek burada kalıcı olarak ikamet etme, eğitim alma ve çalışma hakkı tanınıyor.

Fiji, Vanuatu, Küba, Jamaika ve Maldivler'in de aralarında bulunduğu ada ülkeleri, iklim değişikliği karşısında en hassas bölgeler arasında yer alıyor.

Pre-COP, Avustralya'nın talebiyle Fiji ve Tuvalu'da düzenleniyor

Her yıl düzenlenen COP zirvesinin ev sahipliği, Birleşmiş Milletler'de 5 bölgeye ayrılıyor. Zirveye geçen yıl Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan Brezilya ev sahipliği yaptı; bu yıl COP31'de Türkiye "Batı Avrupa ve Diğerleri" (WEOG) grubu adına ev sahipliği yapıyor. COP31'in müzakere başkanlığını yürüten Avustralya'nın talebiyle Pre-COP, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenleniyor.

Pre-COP, dünyanın en kapsamlı iklim organizasyonu olan UNFCCC Taraflar Konferansı öncesinde, ana zirvenin hazırlıklarını yapmak ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları azaltmak için toplanan ön görüşme ve hazırlık zirvesi olarak biliniyor.