"Çok yakında bu olacak" deyip açıkladı! Ahmet Hakan'dan olay Babacan-Davutoğlu iddiası
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Babacan / Davutoğlu: Yazın bir kenara. Bu ikisi, çok yakın bir gelecekte birbirlerine girecekler" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ekarte etti." görüşünü savundu.
"Liderlerin son durumu" başlıklı yazısında Hakan, "Recep Tayyip Erdoğan: Siyasi yarışın bir tarafında o var. Bütün muhalefet ona göre kendini ayarlamaya devam ediyor. Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın en sağlam yapıtaşı haline geldi. Erdoğan’ın adaylığının arkasında. Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’nu ekarte etti. Gerçi 'Mansur Yavaş' diyenler var hâlâ lakin sonuçta adaylığını iyice tescillemiş durumda. Meral Akşener: Bir ara 'Acaba aday Akşener mi olacak?' dedikodusu çıksa da... O hâlâ 'Başbakan olacağım' sözünün arkasında." düşüncesini dile getirdi.
Hakan şu ifadeleri kullandı:
"Babacan / Davutoğlu: Yazın bir kenara. Bu ikisi, çok yakın bir gelecekte birbirlerine girecekler. Karamollaoğlu: Halinden memnun. Tek rakibi Yeniden Refah Partisi. Onun dışında bir sorunu yok.
İmamoğlu: Artık kendisini tamamen belediye işlerine vurmuş durumda. Cumhurbaşkanlığı adaylığını unutma bahçesine attı.
Gültekin Uysal: Oy oranıyla siyasi gücünü kıyaslayıp keyiften dört köşe... Hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Mansur Yavaş: Kemal Kılıçdaroğlu ile de Meral Akşener ile de arayı iyi tutuyor. Ve işine bakmaya devam ediyor."