"Çok yakında bu olacak" deyip açıkladı! Ahmet Hakan'dan olay Babacan-Davutoğlu iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ekarte etti." görüşünü savundu.

"Liderlerin son durumu" başlıklı yazısında Hakan, "Recep Tayyip Erdoğan: Siyasi yarışın bir tarafında o var. Bütün muhalefet ona göre kendini ayarlamaya devam ediyor. Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın en sağlam yapıtaşı haline geldi. Erdoğan’ın adaylığının arkasında. Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’nu ekarte etti. Gerçi 'Mansur Yavaş' diyenler var hâlâ lakin sonuçta adaylığını iyice tescillemiş durumda. Meral Akşener: Bir ara 'Acaba aday Akşener mi olacak?' dedikodusu çıksa da... O hâlâ 'Başbakan olacağım' sözünün arkasında." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Babacan / Davutoğlu: Yazın bir kenara. Bu ikisi, çok yakın bir gelecekte birbirlerine girecekler. Karamollaoğlu: Halinden memnun. Tek rakibi Yeniden Refah Partisi. Onun dışında bir sorunu yok.

İmamoğlu: Artık kendisini tamamen belediye işlerine vurmuş durumda. Cumhurbaşkanlığı adaylığını unutma bahçesine attı.

Gültekin Uysal: Oy oranıyla siyasi gücünü kıyaslayıp keyiften dört köşe... Hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Mansur Yavaş: Kemal Kılıçdaroğlu ile de Meral Akşener ile de arayı iyi tutuyor. Ve işine bakmaya devam ediyor."