Coğrafi işaretli Sakarya bal kabağı 'beyaz elmas'ta hasat dönemi başladı

Türkiye'de kabak dendiğinde akla ilk gelen şehir olan Sakarya'da, coğrafi işaret tescilli bal kabağının hasat dönemi başladı. Halk arasında "beyaz elmas" olarak da anılan ürün, çekirdeğin toprakla buluşmasından toplatılma aşamasına kadar yaklaşık 6 aylık bir bakım ve büyüme evresi geçiriyor.

Tarlada olgunlaşan kabakları işçiler tek tek keserek traktör römorklarına yüklüyor. Kabuğun ve iç yapının kıvamını bulması için ürünler bir süre tarlada güneş altında bekletiliyor, ardından depolara sevk edilip kategorilerine göre ayrılıyor.

Tescilli kabaktan tatlı, çorba, lokum, marmelat ve reçel gibi geniş bir yelpazede ürün elde ediliyor. Yalnızca yurt içinde değil uluslararası pazarlarda da talep gören lezzet, hem kentin marka değerine hem de bölge üreticisinin ekonomisine katkı sağlıyor.

Ekim mart sonunda başlıyor, hasat ekim sonuna kadar sürüyor

Çiftçi İslam Aksoy, kabağın daha çok Akyazı ve Erenler ilçesinde ekildiğini, toprak ve hava şartlarının ürüne elverişli olduğunu söyledi. Aksoy'un aktardığı takvime göre ekim mart ayının son haftasında başlayıp nisan ayının sonlarına kadar sürüyor, hasat ise eylülün sonundan ekim ayının sonuna kadar devam ediyor.

Fiyatlara da değinen Aksoy, kabağın tarlada 10 ile 15 lira arasında, pazarda ise perakende olarak 30 lira civarında satıldığını kaydetti. Aksoy, "Geçen seneye göre bu sene ekiliş daha fazla ve geçen sene kurak geçmişti. Bu sene rekolte olarak yüzde 40 etkiledi. Kabağı her sene düzenli eken ve bakanın yüzü güler" dedi.

Coğrafi işaretli kabaktan daha çok tatlı yapıldığını, bunun yanında çorbasının ve değişik tatlılarının da hazırlandığını belirten Aksoy, "Türkiye'nin diğer illerinin yanı sıra diğer ülkelere de gönderim yapıyoruz" diye konuştu.

"2026 sezonunu açmış bulunmaktayız"

Restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, 2026 yılı hasadının toplanıp işletmeye getirildiğini aktardı. Kocaoğlu, "Kabak tatlısı olarak biliniyor ama biz işletmemizde bu tatlıya elmas diyoruz" dedi.

Tatlının yapımını anlatan Kocaoğlu şöyle konuştu: "Burada dilimleyip, bir gün dinlendirip tencereye bırakıyoruz. Şeker serpiştirip ilk suyunu saldıktan sonra suyu döküp kaynamaya bırakıyoruz. Biz birer saat aralıklarla 3 gün boyunca pişirip 4 gün boyunca dinlendiriyoruz ki tat kabağın içine iyice işlesin."

Kocaoğlu, sözlerini "Gelen misafirlerin midelerini yeni hasatla birlikte şenlendirdik ve 2026 sezonunu açmış bulunmaktayız" diyerek tamamladı.